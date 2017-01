Americké trhy v pátek převážně rostly, v závěru obchodování část zisků ztratily

Vstup do obchodního dne byl ve znamení růstu, který navazoval na vývoj v Evropě i výsledky amerických finančních ústavů. Bank of America, Well Fargo, JPMorgan a BlackRock zaznamenaly za poslední Q růst zisků, který znamenal pozitivní posun pro jejich akcie , v mnoha případech na lokální maxima. V průběhu obchodování se ale část zisků vytrácela spolu s tím, jak se vracela nervozita, která se projevila po středečním vystoupení D. Trumpa (a čtvrtečním průběžném poklesu indexů až o 1%). Pokles cen ropy stál za ztrátami sektoru, který patřil mezi 10 hlavními odvětvím k nejvýraznějším. Zveřejněná data o maloobchodních tržbách za měsíc prosinec byla vesměs na očekávaných růstových úrovních, přesto například oděvní společnosti v průběhu obchodního dne mírně ztrácely proti úvodnímu růstu. Příští týden se rozběhne výsledková sezóna, mezi nejvýznamnější jména budou patřit IBM , Goldman Sachs a General Electric Index S&P 500 pak v rámci týdne atakoval svá maxima u 2280b., technicky pak příští týden určí, zda bude prostor na vytváření nových maxim, nebo bude obnoven prodejní tlak s případnou ztrátou podpory na 2265b. V pondělí jsou ale trhy v USA uzavřeny.