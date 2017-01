Emisní skandál Fiatu nemusí být jedno a totéž s VW. A co Renault?

Automobilka Fiat Chrysler Automobiles (FCA) se v Evropě trochu otřepala z propadu, který zažila ve čtvrtek na druhé straně Atlantiku. Titul se tam zřítil až o 18 procent po obvinění z nezákonného postupu kvůli emisím v některých autech od této automobilky. Obchodování muselo být kvůli těžkým ztrátám několikrát pozastaveno. Titul nakonec uzavřel nižší o více než 10 procent. Do Evropy ale noční můra dnes nedoletěla. Vedle Fiatu se stahují mračna také nad Renaultem.

Experti upozorňují, že mezi případem italsko-americké automobilové skupiny a brutálního emisního skandálu Volkswagenu, který německé automobilce přivodil mnohamiliardové výdaje, mohou existovat rozdíly.

Možná i to pomohlo akciím FCA, které dnes dopoledne na milánské burze získávaly více než 5 procent.

Zase software. Ale jaký?

O co vlastně v nové emisní kauze jde? Americký úřad pro ochranu životního prostředí Environmental Protection Agency (EPA) ve čtvrtek obvinil FCA, že do některých vozů umístila software, který dokáže ovlivňovat emise v motorech. Konkrétně jde o auta Jeep Grand Cherokees z modelových let 2014, 2015 a 2016 a auta Dodge Ram 1500 a naftovými motory o objemu tří litrů. Dohromady jde o zhruba 104 000 vozů ze skupin SUV a pick-up.

Regulátoři automobilce vyčítají především to, že dodatečný software nenahlásila úřadům. Firmě by mohla hrozit pokuta až 4,6 miliardy dolarů.

Šéf skupiny Sergio Marchionne ještě ve čtvrtek důrazně prohlásil, že v autech se nenachází nic, co by vzniklo proto, aby obcházelo testování. V dnešním italském tisku řekl, že vyšetřování neovlivní firemní finanční cíle pro příští rok. Prodej dotčených modelů automobilka zastavit nehodlá.

Především je třeba rozlišovat

Dosavadní vývoj kauzy podle některých názorů naznačuje, že půjde zřejmě o jiný případ, než byl emisní skandál německé skupiny Volkswagen.

Emisní aféra Volkswagenu byla rozsáhlejší, celosvětově se týkala zhruba 11 milionů vozů. Pokud jde o vývoj kauzy v USA, tamní EPA automobilku obvinila, že umístila kontroverzní software umožňující obcházení emisních testů do více než 585 000 naftových vozů prodaných v zemi. Ty na silnici vypouštěly až 35krát více oxidů dusíku, než byly povolené normy. Další kapitolu v hořké kauze uzavřel Volkswagen ve středu, kdy odsouhlasil vyrovnání s americkými úřady ve výši 4,3 miliardy dolarů.

Den poté udeřilo kladivo amerických regulátorů na FCA. V jejím případě jde ale podle některých expertů o obvinění poněkud odlišné. Regulátoři automobilku prozatím viní „jenom“ z toho, že porušila americký zákon o čistém ovzduší, když řádně nenahlásila použití některých druhé softwaru, které umožňují zvýšit emise látek znečišťující ovzduší (auxiliary emission control devices). To vedlo k tomu, že u dotčených aut existovaly zvýšené hodnoty emisí oxidů dusíkuEPA. Obvinění, že FCA umístila do aut nezákonný „šidící“ software, prozatím chybí. Věc se ale dál vyšetřuje, napsal list Financial Times.

Jak bude za Trumpa?

Pokud FCA obvinění napadne, spadne kauza na administrativu nastupujícího prezidenta Donalda Trumpa. To, jak se za nového pána Bílého domu budou takové případy řešit, je v tuto chvíli velká neznámá.

Emisní mračna se nestahují jenom nad americko-italskou skupinou. Do hledáčku se dostala také automobilka Renault, a to také kvůli podezření na manipulace s emisními testy. Vyšetřování podle zdrojů Reuters zahájila pařížská prokuratura. Akcie Renaultu se dnes na pařížské burze propadly až o 4 procenta. Úřad pro spotřebitele loni v listopadu předal prokuratuře poznatky ohledně podezření, že Renault mohl manipulovat s emisemi oxidů dusíku u některých naftových modelů. Předané materiály podle zdroje obsahují dokumenty, které policie zabavila při raziích na pracovištích Renaultu, záznamy rozhovorů s představiteli podniku a výsledky nezávislého testování vozů Renault.

(Zdroj: Reuters, FT, čtk, EPA)