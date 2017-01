Zisk Bank of America ve 4Q16 rostl o 43% a lehce překonal odhady trhu

Výsledky JPMorgan za 4Q16 překonaly výrazně...

Zisk Wells Fargo ve 4Q16 poklesl o 5,4% kvůli...

Výsledky BlackRock za 4Q16 smíšené

Bank of America jako první z velkých US bank zveřejnila své výsledky za 4Q16. Čistý zisk v posledním kvartále rostl meziročně o 43% na 4,7 mld. USD = 40 centů na akcii. Trh očekával zisk na úrovni 38 centů na akcii.Pozitivně se na tvorbě zisku projevil především růst tržeb v divizi fixních příjmů a současné snižování nákladů celé banky. Za celý rok 2016 náklady poklesly meziročně o 8% na cca 53 mld. USD Divize fixních příjmů zvýšila své příjmy o 12% na 1,96 mld. USD oproti trhem očekávaným 2,1 mld. USD Divize obchodování s aktivy vykázala růst příjmů o 11% na 948 mil. USD , což bylo v souladu s odhady. Akcie BoA posílily od listopadových voleb o 35%, což je řadí na první pozici v rámci US bank.Dnes výsledky zveřejní také JPMorgan a Well Fargo. V úterý pak "velkou čtyřku" završí Morgan Stanley