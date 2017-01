Americká EPA prošetřuje Fiat Chrysler z možné dieselgate. Hrozí podobný vývoj jako u VW? Akce padají o 16%

Nejzajímavější zpráva včerejšího obchodního dne se váže k automobilovému průmyslu. Italský koncern Fiat Chrysler totiž čelí obvinění ze strany americké Agentury pro životní prostředí (EPA). Důvodem je možné falšování emisních systémů u celkem 104 tisíc dieselových vozidel. Jedná se o modely Jeep Grand Cherokee a RAM 1500 z let 2014 - 2016. Právě u nich měly být instalovaný softwary, které mohly umožnit zvýšení emise oxidu dusíku proti úrovním během testování. Samotný Fiat Chrysler nařčení odmítá. Akcie automobilky na italské burze reagovaly prudkým propadem o 16 %. Každému při čtení řádků pravděpodobněna mysli vytanula vzpomínka na německého konkurenta Volkswagen. Ten na nejrůznějších náhradách v návaznosti na své pochybení vyplatil přes 22 mld. USD. Intuitivní otázka zní – může s podobným flastrem počítat i akcionář Fiat Chrysler? Dosavadní informace hovoří pro zápornou odpověď. Prvně, v případě Volkswagen se prošetření týkalo 475 tisíc vozidel. Potenciální náhrada škody by se tentokrát měla pohybovat okolo 4,6 mld. USD (počet vozů x náklady na vůz). Za druhé, u Volkswagenu EPA uvedla s jednoznačností existenci podvodných zařízení. Nyní poukázala na možný problém s instalovaným systémem a nadále vyšetřuje, zda byl užit k podvodnému jednání. Třetí aspekt je technického rázu. Fiat uvedl, že měl ve svých vozidlech instalovanou selektivní katalyckou redukci, která by měla zajistit redukci oxidu dusíku na vodu a dusík. Objem emisí tak měl být touto formou korigován. Na druhou stranu je třeba zmínit, že tržní kapitalizace Fiat Chrysler je násobně menší, než v případě Volkswagen. V relativním měřítku by tak případná škoda okolo 5 mld. USD zhruba odpovídala kompenzaci ze strany německé automobilky (spíš by byla vyšší). Připomeňme, že akcie Volkswagen od zveřejnění žaloby až na lokální dno v roce 2015 ztratily 40 %.



Jan Šumbera