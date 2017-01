Citigroup: Prodejte akcie Goldman Sachs, jsou nejvíce nadhodnocené po Trumpově rallye

Analytici banky Citigroup radí prodat akcie konkurenčních Goldman Sachs, protože jejich růst po zvolení Donalda Trumpa novým prezidentem zašel příliš daleko. Analytici snižují doporučení pro zmíněné akcie z "neutral" na "sell" s cílovkou na úrovni 225 USD , což by odpovídalo oslabení o cca 7% proti poslednímu závěru.. Akcie Goldman Sachs od překvapivého výsledku US voleb posílily o 34% oproti růstu širšího indexu S&P 500 o cca 6%.Analytici Citigroup uvádějí, že jejich výběr není vyjádřením prodejního náhledu na celý sektor, ale spíše o snahu najít nejvíce nadhodnocené tituly po Trumpově rallye a Goldmani jsou jedním z hlavních kandidátu na jejich lídra.Podle analytiků by stávající cena akcií odpovídala růstu tržeb o 4 mld. USD , což je poměrně nereálné.