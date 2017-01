Alibaba chce v USA vytvořit 1 000 000 míst během 5 let

Dnes by se měl nový americký prezident Donald Trump setkat se zakladatelem e-commerce společnosti Alibaba Jackem Ma, aby prodiskutovali možnost výrazné expanze čínské společnosti na americký trh v jehož rámci by Alibaba vytvořila v USA až 1 milión nových pracovních míst během následujících 5 let.Setkání se uskuteční i přes růst napětí vztahů nového prezidenta s Čínou. Trump v minulosti několikrát kritizoval praxi Amazonu, který je nyní v jednoznačné pozici domácí lídra oboru.Šéf Alibaby uvedl, že se neobává růstu obchodní averze mezi oběma velmocemi. Vedení společnosti již dříve komentovalo vtom smyslu, že Alibaba by mohla být úspěšná nejenom na domácí půdě, ale také v USA a Evropě . Musela by ale vyřešit doposud spíše komplikovaný vztah s americkými regulátory.