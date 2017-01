Summers: Trumpovy plány sebou nesou riziko další finanční krize a už nyní jsou kontraproduktivní

Bývalý americký ministr financí a poradce dosluhujícího prezidenta Baracka Obamy Lawrence Summers kritizuje na několika frontách návrhy nového prezidenta USA Donalda Trumpa. Některá jeho opatření mohou přispět ke vzniku další finanční krize.Podle Summerse je například velmi nebezpečné uvolňovat regulaci v některých sektorech a hlavně ve financích. Summers se táže, kdo by se chtěl vracet do doby "lovců půjček " nebo nadměrně zadluženého bankovního sektoru.Trump se již v kampani otíral o tzv. Dodd-Frankův pakt, který významnou měrou zvýšil regulaci bank. Tento důležitý dokument rozporují také někteří členové jeho vládního týmu.Výraznou kritiku Summer věnuje také zamýšlenému protekcionismu, který už stihl výrazným způsobem oslabit mexické peso, což ale na druhou stranu poskytlo mexickým výrobcům nemalou výhodu oproti těm americkým. Peso ztratilo od výsledku US voleb cca 14%.Navrhovaný pokles zdanění podle Summerse povede pouze k dalšímu prohloubení sociální nerovnováhy a může přispět k posílení dolaru , jež dále uškodí exportérům.Trumpen navrhovanou fiskální stimulaci Sommer označuje za plán "Potěmkinových vesnic" bez reálného pozitivního dopadu, byť sám je zastáncem růstu fiskálních výdajů.