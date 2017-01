Čína se letos zaměří na zvýšení stability. Růst tažený zadlužením není tou pravou cestou

Podle agenturních zpráv odvolávajících se na osoby blízké příslušným jednáním bude letos pro Čínu prioritní snahou spíše zvyšování celkové stability a udržitelnosti než honba za splněním střednědobých cílů růstu ekonomiky . Cena za splnění střednědobého plánu udržet HDP na úrovni 6,5% až do roku 2020 byla v loňském roce příliš vysoká. Další růst zadluženosti není v tomto ohledu žádoucí a mělo by dojít ke změně.Čelní představitelé státu také jednali o dalších hrozbách a rizicích a dalším politickém směrování.Mezi důležitá témata patřil především vývoj vztahu s USA po zvolení nového prezidenta USA Donalda Trumpa, snahy odvrátit možnou budoucí ekonomickou stagnaci prostřednictvím podpory inovací a řešení palčivých otázek znečištění ovzduší ve velkých městech.Podle některých komentářů se Čína nyní dostala do bodu, kde nižší tempo růstu o dejme tomu 0,5% bude mít mnohem menší negativní vliv než případná nestabilita na měnových a dluhových trzích.Oslabující měna a růst odlivu kapitálu zvyšují nervozitu a obavy z možné řetězové reakce. Celkové zadlužení země přesahuje 265% jejího HDP a panují obavy o dalším růstu směrem k 300%.Čínské vedení čekají také výrazné personální změny, když by mělo být nahrazeno v tomto roce až 5 ze 7 hlavních lídrů vedoucího orgánu strany a státu.