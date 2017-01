Výsledková sezóna za 4Q16 se rozjíždí - dnes velké banky

Tento týden bude zahájen další kolotoč zveřejňování firemních výsledků tentokráte za 4Q16. Podle statistik FactSet firemní zisky v rámci S&P 500 ve 3Q rostly o 3,1%. Pro 4Q se odhaduje růst firemních zisků na úrovni 3%.Pro finanční sektor se očekává ve 4Q16 růst zisků o 13,8% oproti 8% ve 3Q16. Výrazný očekávaný růst sice částečně vychází z nebývale nízké meziroční srovnávací základny pro lídry sektoru v podobě Goldman Sachs a AIG . Bez započtení těchto dvou subjektů by byl očekávaný zisk pro zbytek sektoru na úrovni 4,4%.Pozitivně by na banky mělo působit očekávané snižování regulace a zmírňování některých povinných kritérií ze strany nové administrativy. Negativní vliv by naopak mohly mít rostoucí náklady pramenící z růstu sazeb.První výsledkové zprávy z finančního sektoru přijdou v pátek 13. ledna, kdy zveřejní výsledky JPMorgan Chase (1,42 USD na akcii při tržbách 23,9 mld. USD ), Wells Fargo (1 USD na akcii při tržbách 22,48 mld. USD ), Bank of America (38 centů na akcii při tržbách 20,86 mld. USD ) a BlackRock (5,06 USD na akcii při tržbách 2,95 mld. USD ).