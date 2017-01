Henrick: Trh se blíží technickému bodu zlomu a konci býčího trendu

Analytik Sven Henrick ze společnosti NorthamTrader míní na základě indikátorů TA, že dlouholetý býčí trh pro S&P 500 se blíží svému vyvrcholení, jež bude následováno silnější korekcí.Podle Henricka pokaždé když S&P 500 dosáhl na nové maximum, tak se index vracel ke svému 25 dennímu průměru. Index se posunul na nové historické maximum v pátek. Pokud by pravidlo platilo i nyní měl by index oslabit o cca 4%. Od výsledku voleb v USA index posílil o 6%.Podle Henricka index také vykresluje dlouhodobou formaci "medvědího klínu", jež předznamenává vyvrcholení několikaletého býčího trendu a definuje bod zlomu někam do průběhu tohoto roku.