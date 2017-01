Karty na akciovém trhu bude letos rozdávat hlavně Washington

Kdo se bojí Donalda Trumpa? Určitě to nejsou akcioví investoři, i když Trumpovi se už podařilo donutit společnosti Boeing a Lockheed, aby snížily ceny, za které prodávají své výrobky vládě. Na to, zda se mu skutečně podaří snížit daně, omezit regulaci a zároveň udržet kontrolu nad rozpočtem, si musíme počkat. Počkat si musíme i na to, zda staré elity nebudou prostě nahrazeny jinými.



Velkou otázkou je také to, zda se Trumpovi podaří dotlačit obchodní partnery k větší vstřícnosti, ovšem bez vyvolání světové obchodní války. Ještě větší otázkou je, zda Trump dovede omezit jaderný program v Severní Koreji a Íránu. K tomu všemu přidejme čínské ambice udělat si z Jihočínského moře svou námořní základnu. Doufat můžeme i v to, že Trumpovi se podaří navázat lepší vztahy s ruským medvědem, než jaké měl Obama.



Seznam podobných přání je hodně dlouhý a nyní může být postoj investorů vychýlen směrem k optimismu. Na druhou stranu není neobvyklé, že akciový trh si těsně po volbách vede velmi dobře. Index S&P 500 si od volebního dne připisuje necelých 5 %, což je pozoruhodné, ale po zvolení Hoovera to bylo 8,2 %, Eisenhowera 8 %, Kennedyho 5,4 %, Reagana 5,2 % a Cartera 4,8 %. Možná, že současné zisky by byly ještě větší, kdyby za sebou akcie neměly devět let býčího trhu a valuace nebyly na velmi vysokých úrovních.



Pokud ale Trump skutečně dokáže naplnit všechna očekávání, pak valuace zase tak vysoko neleží. Šlo by o určitý druh zázraku, i když Reagan dokázal něco podobného. Deník WSJ před několika dny psal, že „nejlepším přítelem akcií v letošním roce není Trump, ale korporátní zisky“. Nejde o nic nového, my sami už od léta upozorňujeme, že konec ziskové recese, kterou vyvolal energetický sektor, přinese na trh oživení. Ovšem valuace byly už v době voleb vysoko a poté ještě vzrostly a Trumpova politika a úspěchy budou skutečně klíčové.



Pokud se Trumpovi nepodaří prosadit snížení daní a regulace nebo vyvolá obchodní válku, trh se propadne. Jestliže bude naopak úspěšný, růst letošních zisků by se podle našich odhadů mohl zvednout z 9 % na 19 %. Rozdíl mezi oběma scénáři je tedy obrovský a politika Washingtonu bude letošní rok pro akcie rozhodujícím faktorem. Kdyby se index S&P 500 na konci roku 2017 pohyboval na stejných hodnotách jako nyní a zisky vzrostly o 10 %, PE by kleslo na hodnotu 15,4. Pokud by zisky rostly o 20 %, PE by kleslo na 14,1. I to ukazuje, že valuace leží skutečně velmi vysoko a investoři ve svých očekáváních značně předběhli realitu. Pokud se PE nezmění a zisky díky snížení daňových sazeb vzrostou o 20 %, index S&P 500 by se na konci roku dostal na 2700 bodů. Náš cíl pro konec letošního roku je na 2400 – 2500 bodech.



Dlouhodobý vývoj PE indexu S&P 500 shrnuje následující obrázek. Průměr PE dosahuje hodnoty 13,8. Nejvyšších valuací bylo dosaženo na konci devadesátých let na vrcholu technologické bubliny, kdy PE překročilo hodnotu 25. V roce 2016 se pohybovalo blízko hodnoty 17:

(Zdroj: Blog investora Eda Yardeniho)