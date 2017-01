Komunisté chtějí povinné české překlady, tedy žádný fast food, second hand...

Z výloh i oken na nás křičí cizí výrazy, které podle komunistických poslanců ničí naši kulturu. Předložili proto návrh, který by češtinu stanovil jako úřední jazyk a zároveň nařídil povinné překlady, upozornil portál Aktuálně.cz.

Povinnost by platila pro obchodníky a provozovatele různých služeb, ale také televizní a rozhlasové vysílání. Pokud Sněmovna návrh schválí, lidé už neuvidí cizojazyčné nápisy na poutačích, vývěsních štítech, billboardech ani neuslyší při sportovních utkání nebo reklamách v televizi. Překládat by se musely i názvy filmů.

Nově byste se v konečném důsledku místo ve fast foodu stravovali v rychlém občerstvení, nakupovali oblečení z druhé ruky a v televizi sledovali Železného muže místo Iron Mana nebo reklamu na "kyslík". Nemohly by se vysílat cizojazyčné pořady v originále.

Zatím ale velkou podporu návrh ve Sněmovně nemá, přestože ji předkladatelé zdůvodňují tím, že pomůže Čechům i imigrantům. "Základní znalost úředního - českého - jazyka by však pro ně měla být jednou z důležitých podmínek pro udělení státního občanství," píše se v důvodové zprávě.

"Existuje značné procento občanů, kteří se nedomluví cizími jazyky a ani pasivně nerozumí základům. Více než 30 % občanů ČR se nedomluví žádným cizím jazykem. Mnoho z nich (...) je následně jazykově diskriminováno v každodenním životě oproti mladším lidem," dodávají v návrhu.

Pokud by se obchodníci nebo reklamní agentury zákonem neřídili, hrozila by jim pokuta až 50 tisíc korun. Na přepis cizojazyčného výrazu by měli tři roky. Někteří prodejci by navíc museli dokazovat, že se se zákazníkem domluví česky. Výjimku by dostali pořady určené pro menšiny a také slovenština.

Sedm poslanců KSČM, kteří nový zákon předkládají, argumentuje také tím, že podobná legislativa už platí v některých evropských zemích. Téměř deset let už funguje třeba na Slovensku, kde ale vyvolal bouřlivé reakce menšin. Poslanci se mají návrhem zabývat na následující schůzi.