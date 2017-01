Generali: Makro prognózy 2017 ČR - HDP klesne na 2%, inflace poroste na 1,9%

U inflace očekávám v roce 2017 nárůst do oblasti 2 %, tedy do oblasti inflačního cíle ČNB. Tento růst by měl být tažen jak cenami potravin a pohonných hmot, tak tzv. jádrovou inflací, jež reflektuje růst inflačních tlaků z důvodu rostoucí poptávky v ekonomice a z důvodu rostoucího využití výrobních kapacit. Inflace se může dostat na 2 % již v průběhu 1. čtvrtletí 2017 a právě výhled inflace je pro ČNB zásadním faktorem při úvahách o pravděpodobném termínu ukončení jejího kurzového závazku. Jako pravděpodobný termín pro ukončení kurzového závazku ČNB vidí polovinu roku 2017. Výhled inflace vede ke spekulacím, že ČNB kurzový závazek opustí již v průběhu 2. čtvrtletí (možnost vystoupení z kurzového závazku již během 1. čtvrtletí 2017 vyloučila sama centrální banka). Nastavení měnové politiky v eurozóně naopak hovoří pro to, aby ČNB s opuštěním kurzového závazku nespěchala a vyčkala s tímto krokem spíše až do podzimních měsíců roku 2017.