Nízká nezaměstnanost a inflace potvrzují blížící se exit, ČNB musí silně intervenovat

Začíná týden, ve kterém ČNB dostane další důležité dílky do skládačky ukazující na ukončení intervenčního režimu v tomto roce.

Dnes by to je další dobrý výsledek z trhu práce – míra nezaměstnanosti sice kosmeticky vzroste na 5,2 %, ale i tak jde o nejnižší prosincovou hodnotu za posledních osm let a číslo velice blízké historickým minimům. Ještě důležitější bude výsledek prosincové inflace (na program v úterý), která pravděpodobně kvůli vyšším cenám pohonných hmot a potravin vyskočí meziročně do těsné blízkosti cíle ČNB – na 1,9 % (úrovně, kde se naposledy pohybovala před čtyřmi lety). A současně tak výrazně překoná poslední prognózu ČNB, která počítala s návratem inflace k cíli až v polovině roku 2017.

Není tedy divu, že se trhy začínají bát o něco dřívějšího opuštění intervenčního režimu. Zvlášť když i od našich hlavních obchodních partnerů z eurozóny chodí v zásadě povzbudivá čísla. My nadále počítáme s ukončením intervencí ve třetím kvartále tohoto roku.Ve světle silnější inflace a dobrých zpráv z trhu práce ale nelze vyloučit ani dřívější exit – v druhém kvartále. Ukončení intervencí před vypršením tvrdého závazku ČNB (tj. již v prvním kvartále) nevěříme.

Trhy se začínají na blížící se konec intervencí také připravovat. V prvním týdnu nového roku se ČNB pravděpodobně s obranou intervenční hranice pěkně “zapotila”. Podle masivních přírůstků nové likvidity v českém finančním systému se dá usuzovat, že jen během prvního týdne na trhu skoupila přes tři miliardy euro. To může odrážet jak rostoucí apetit zahraničních hráčů po koruně, tak i vyšší chuť domácích hráčů po kurzovém zajištění. V důsledku masivních intervencí na trhu se opět výrazněji posunuly do záporu forwardové body a koruna forwardově slušně posílila. Čísla v tomto týdnu by měla stávající náladu na trzích jenom podpořit.

Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance