ČR má nejnižší nezaměstnanost za posledních osm let

Na konci loňského roku dosáhla nezaměstnanost (podle metodiky MPSV) 5,2 %. Bylo to o jeden procentní bod méně než v roce 2015 a zároveň šlo o nejnižší míru nezaměstnanosti za posledních osm let. Naproti tomu už nyní můžeme říct (i když data nejsou ještě k dispozici), že s nízkou nezaměstnaností šla ruku v ruce rekordní zaměstnanost.



Oproti listopadu se nezaměstnanost zvýšila, avšak jde o mírný růst, za nímž nemusíme hledat nic jiného, než sezónní vlivy. Na konci roku obvykle končí pracovní úvazky na dobu určitou a některé sezónní práce – třeba ve službách, stavebnictví apod. – které ovšem opět začnou nabíhat v průběhu jarních měsíců.



Vedle rekordně nízké nezaměstnanosti se ČR může pochlubit velmi silnou nabídkou volných pracovních míst. Těch je nejvíce za posledních devět let a zřejmě nejde o rekord poslední. Na straně nabídky i poptávky po práci k tomuto tvrzení můžeme najít dva hlavní důvody.



Jde především o fakt, že nabízené mzdy jsou z velké část neatraktivní. Ať už se jedná o pracovní místa s požadovanou kvalifikací nebo o především o ty pomocné (bez kvalifikace), kterých zaměstnavatelé nabízejí nejvíce. Příkladem budiž nabízené průměrné minimální mzdy u pomocných prací v těžbě a ve stavebnictví pohybující se okolo 12 tisíc, nebo pro pomocné dělníky do výroby s minimem okolo 14 tisíc hrubého. Jediná silně poptávaná profese, která se dostává s nabízenými mzdami přes hranici 20 tisíc, jsou řidiči.



Druhým důvodem, proč významná část pracovních míst zůstává ladem, se týká kvalifikovaných profesí. Vzhledem ke struktuře nezaměstnaných a současně s danou strukturou našeho školství, není kým tato místa vlastně ani zaplnit.



A co můžeme čekat na trhu práce v letošním roce? Nezaměstnanost ještě v důsledku sezónního vývoje zamíří nahoru v lednu poté, co ti, kterým skončila práce v prosinci, zamířili na úřady práce. Od února se však nezaměstnanost začne opět snižovat. Nakonec ekonomický růst by měl být i v letošním roce dostatečně silný na to, aby zajistil pozitivní trend na trhu práce, který se bude projevovat nejen snižujícím se počtem nezaměstnaných, ale i rychlejším růstem mezd.

