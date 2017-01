Theresa May o víkendu naznačila jaké budou priority její vlády v blížících se jednáních o Brexitu. Podle jejích komentářů jsou pro Británii nejdůležitější témata možnosti plné kontroly imigrace a práva. O dosažení těchto bodů bude ostrovní království usilovat i kdyby ho to mělo stát přístup na jednotný evropský trh.



Celkově pak bude pro Británii důležitější vyjednat "správné" vztahy a ne jen si udržet některé z dřívějších vazeb.



Mayová dále uvedla, že Británie bez jakýchkoli pochyb opustí EU a následně se bude snažit dojednat co nejlepší podmínky dalšího fungován ve vztahu s EU. Detaily celého plánu by chtěla premiérka představit během několika následujících týdnů.





Mayová: Imigrace a právo jsou pro nás důležitější než přístup na jednotný trh Diskuze a názory Diskuze a názory Na dané téma nejsou žádné názory. Přidat dotaz nebo názor » Přehled témat »