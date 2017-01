Rozbřesk – Nezaměstnanost a inflace potvrdí blížící se exit, ČNB musí silně intervenovat

Začíná týden, ve kterém ČNB dostane další důležité dílky do skládačky ukazující na ukončení intervenčního režimu v tomto roce. Dnes by to měl být další dobrý výsledek z trhu práce - míra nezaměstnanosti sice kosmeticky vzroste na 5,2 %, ale i tak půjde za prosinec o nejnižší hodnotu za posledních osm let a číslo velice blízké historickým minimům. Ještě důležitější ale bude výsledek prosincové inflace, která pravděpodobně kvůli vyšším cenám pohonných hmot a potravin vyskočí meziročně do těsné blízkosti cíle ČNB - na 1,9 % (úrovně, kde se naposledy pohybovala před čtyřmi lety). A současně tak výrazně překoná poslední prognózu ČNB, která počítala s návratem inflace k cíli až v polovině roku 2017.



Není tedy divu, že se trhy začínají bát o něco dřívějšího opuštění intervenčního režimu. Zvlášť když i od našich hlavních obchodních partnerů z eurozóny chodí v zásadě povzbudivá čísla. My nadále počítáme s ukončením intervencí ve třetím kvartále tohoto roku. Ve světle silnější inflace a dobrých zpráv z trhu práce ale nelze vyloučit ani dřívější exit - v druhém kvartále. Ukončení intervencí před vypršením tvrdého závazku ČNB (tj. již v prvním kvartále) nevěříme.



Trhy se začínají na blížící se konec intervencí také připravovat. V prvním týdnu nového roku se ČNB pravděpodobně s obranou intervenční hranice pěkně “zapotila”. Podle masivních přírůstků nové likvidity v českém finančním systému se dá usuzovat, že jen během prvního týdne na trhu skoupila přes tři miliardy euro. To může odrážet jak rostoucí apetit zahraničních hráčů po koruně, tak i vyšší chuť domácích hráčů po kurzovém zajištění. V důsledku masivních intervencí na trhu se opět výrazněji posunuly do záporu forwardové body a koruna forwardově slušně posílila. Čísla v tomto týdnu by měla stávající náladu na trzích jenom podpořit.

FOREX

Region

Dobrá data z českého průmyslu za listopad v pátek patrně dále přitlačila na pilu a korunové forwardy (6M, 12M) se posunuly hlouběji pod hranici EUR/CZK 27,0. Tomu podle našich odhadů odpovídá i intervenční aktivita ČNB, která v úvodu nového roku opět zesílila. Celkově lepší nálada směrem k lokálním měnám však panovala i ve zbytku regionu a tendence mírně sílit měly i forint a zlotý.



Nadcházející týden bude v regionu zajímavý. Postará se o to především zveřejnění údaje o české inflaci za prosinec, která by se podle našich odhadů měla dostat do blízkosti inflačního cíle ČNB. A to je faktor, který by tlak na posilování koruny rozhodně neměl oslabit.



Kromě toho zasedá i polská centrální banka (út-st). Poslední vývoj v Polsku byl nicméně, co se týče makročísel, pozitivní, což by mělo pomoci umlčet holubičí hlasy ve Výboru pro měnovou politiku.



EUR/USD/GBP

Report z amerického trhu práce byl sice na první pohled smíšený (pomalejší růst nových pracovních míst vs. rychlejší růst mezd), ale následná rétorika Fedu se nesla v převážně jestřábím tónu. Jestřábi mezi americkými centrálními bankéři totiž volají po zrychlení tempa zvyšování úrokových sazeb (Mesterová, Lacker), zatímco holubice (Evans) se smiřují s trojím zvýšením úroků. Vezme-li pak v úvahu jestřábí vyznění posledního zápisu z jednání FOMC, tak to opravdu vypadá na to, že zvýšení oficiální sazeb by mohla být letos spíše opravdu tři (či možná i více). Viděno v tomto kontextu je třeba v následujících měsících vidět jakékoliv výraznější ztráty dolaru (vůči euru) jako dočasnou záležitost.



Dnes trh opět bude muset dát pozor na rétoriku Fedu - bude mluvit Lockhart a Rosengren - tedy centrální bankéři, kteří se z původních holubic vyvinuli v ty, kteří dnes tlačí spíše na rychlejší růst sazeb.



Britská libra se opět dostává pod tlak politiky a kauzu brexitu, když britská premiérka Mayová v rozhovoru pro Sky News “rozptýlila” obavy, že by zamýšlela něco měnit na rozhodnutí vystoupit z EU.