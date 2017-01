Bude na vládě dusno kvůli mýtu? ČSSD asi chystá útok na Ťoka

Dnešní zasedání Sobotkova kabinetu bude pravděpodobně dost bouřlivé. Ostrá debata se čeká okolo návrhu na rozšíření zpoplatněných silnic. Zdá se, že předvolební boj naplno startuje.

Premiér Bohuslav Sobotka minulý týden ve čtvrtek přeřadil bod dnešního zasedání vlády „1713/16 Rozsah pozemních komunikací zpoplatněných mýtným po roce 2019“ z části „pro informaci“ do části „s rozpravou“. Podle kuloárních informací se za tím skrývá připravovaná ofenzíva ministrů ČSSD na ministra dopravy za ANO Dana Ťoka, jehož cílem je masívní zvýšení počtu nově zpoplatněných kilometrů silnic od roku 2019, kdy doběhne loni prodloužená zakázka konsorciu Kapsch na výběr mýtného pouze na dálnicích. Mluví se asi o dvojnásobném počtu (2-2,5 tisíce km).

Ministr Ťok přitom do vlády nese materiál, jenž navrhuje rozšíření o 900 kilometrů, což dostal za úkol od vlády 7. listopadu 2016. V usnesení vlády číslo 1000/2016 se píše, že „vláda bere na vědomí návrh ministerstva o zpoplatnění těch silnic, kde půjde o významné silnice pro dopravu těžkých nákladních vozidel s tím, že zvýšení rozsahu zpoplatněných silnic má být mezi 850 a 3000 kilometry.“ Návrh na rozšíření na základě analýzy Projektového manažera na celý tendr mýtného (Delloite) měl Ťok předložit do 31. prosince.

Zadaný termín ministr nestihne, důvody nejsou podstatné. Podstatná je skutečnost, že poradenská společnost Deloitte, která vyhrála tendr na Projektového manažera pro organizaci celého tendru na mýtný systém od roku 2019 za celkovou sumu okolo 30 milionů korun (někdy označován jako „velký tendr“), vypracovala další studii, z níž vyplývá, že nejoptimálnější varianta je rozšíření o 474,1 km.

Nejoptimálnější varianta rozšíření o 474,1 km – podle Deloittu mělo jít o tyto úseky:

Tak nízký počet rozšířených kilometrů však nesplňuje požadavek vlády, „že zvýšení rozsahu zpoplatněných silnic má být mezi 850 a 3000 kilometry“. Kde se však tento požadavek vzal, když ještě v létě loňského roku se uvažovalo (na základě předchozí analýzy) pouze o variantě okolo sedmi set kilometrů? (Psali jsme podrobně v textu Ministerstvo dopravy navrhuje mýto jen na některé „jedničky“). Je to výsledek jednání „expertní dopravní skupiny“ v níž zasedli zástupci napříč koaličními politickými stranami: Jan Birke a Pavel Švagr za ČSSD, Jak Kasal a David Čermák za KDU-ČSL a Dan Ťok za ANO (ten však příliš poctivým účastníkem schůzek nebyl a často za sebe posílal náměstka Jakuba Kopřivu). Po několika jednáních byl stanoven právě relativně velký rozptyl mezi 850 a 3000 kilometry bez ohledu na to, co doporučí a výpočty podpoří auditoři ze společnosti Deloitte. Jan Birke se ve svém vyjádření k jednání netajil tím, že chce umožnit ucházet se o tendr i novým společnostem. „Kterákoli varianta zpoplatnění nad tisíc kilometrů je podle nás záruka, že výběrové řízení nepůjde na ruku společnosti Kapsch. A také záruka, že bude vypsaná technologicky neutrální soutěž,“ řekl. Jan Kasal jej v rozhovoru pro LN doplnil: „Pořád platí, že se bude vypisovat technologicky neutrální soutěž, zároveň je ale jasné, že když se mýto rozšíří na spodní hranici, tedy okolo 800 kilometrů, mikrovlnná technologie to ještě bude schopná obsáhnout. Pokud se to bude blížit 1500 nebo 2000 dalších kilometrů, bude třeba využít hybridní systém kombinace mýtných bran a satelitu,“ uvedl tehdy Kasal. Nezůstal pozadu ani ministr dopravy Dan Ťok: „Jsem rád, že jsme se dohodli a že to nebude opřené jen o politické, ale i odborné rozhodnutí, které zohlední ekonomickou výhodnost,“ pochvaloval si dohodu.

Aby tedy ministr Ťok splnil vládní zadání (na němž se de facto sám podílel), rozhodl se podpořit jinou variantu, než kterou doporučuje jím najatý poradce pro přípravu mýta, a to tu s rozšířením o 900,3 km, kterou má Deloitte také ve své analýze.

Podle ní byly úseky, na kterých by mělo být od 1. ledna 2020 zavedeno mýto, určeny podle následujících kritérií:

jde o úseky, které nebudou k 31. 12. 2019 zpoplatněné, a nenacházejí se v intravilánu obcí,

vybrané úseky splňují podmínku intenzity RI > 1,0 a komplexity topologie úseku RC < 0,5. Tyto podmínky splňují úseky silnic I. třídy v délce 76,1 km. Na tomto doplněném rozsahu rozšíření výkonového zpoplatnění silnic I. třídy byl odhadnut indikativní ukazatel měrných výnosů na 1 km zpoplatněné komunikace, a to ve výši 1,658 mil. Kč/km a rok, přitom ukazatel měrných výnosů na 1 km u stávajícího rozsahu zpoplatněných silnic I. třídy je 1,584 mil. Kč za rok,

vybrané úseky splňují podmínku intenzity RI > 0,75 a komplexity topologie úseku RC < 0,5. Tyto podmínky splňují úseky silnic I. třídy v délce 474,1 km s odhadnutým indikativním ukazatelem měrných výnosů ve výši 1,456 mil. Kč/km a rok.

Vybrané úseky splňují podmínku intenzity RI > 0,5 a komplexity topologie úseku RC < 0,5. Tyto podmínky splňují úseky silnic I. třídy v délce 900,3 km s odhadnutými měrnými výnosy ve výši 1,298 mil. Kč/km a rok.

Nově zpoplatněné úseky, které tedy nese ministr dopravy Dan Ťok na vládu, vypadají takto:

To se však nelíbí Svazu dopravy, který varoval před dopadem rozšíření na malé a regionální dopravce. „Stát musí zajistit mýtný systém, který bude dlouhodobý, stabilní, efektivní a zároveň nebude neúměrně zatěžovat dopravce a tím i ostatní podnikatele a spotřebitele, na které by tyto náklady nakonec dopadly,“ uvedl prezident SP ČR Jaroslav Hanák.

Podle Svazu musí rozsah zpoplatnění mýtným systémem vycházet z důkladné analýzy nákladovosti. Stanovisko tohoto nejvýznamnějšího zaměstnavatelského svazu vychází z toho, že „mýto v našich podmínkách nemůže sloužit jako regulační nástroj, protože neexistují reálné dopravní alternativy“. Více čtěte v textu Svaz dopravy varuje před dopady rozšíření mýta na „jedničky“ na dopravce

Kuloární informace a krok premiéra Sobotky, který i přes výše citované rozhodnutí, v němž se píše, že „… zvýšení rozsahu zpoplatněných silnic proti současnému stavu bude předloženo ministrem dopravy pro informaci vládě do 31. prosince 2016 na základě provedené analýzy Projektového manažera…“ zařadil bod týkající se mýta do kategorie „s rozpravou“ z původně zamýšlené „pro informaci“, však dávají tušit, že kolem mýtného bude dnes pořádně horko.

Zasvěcení pozorovatelé označují dnešní vládní diskusi za začátek předvolební kampaně, jelikož je potřeba „ukázat“ svaly v jednom z ostře sledovaných témat, které je navíc spojeno s nemalým rozpočtem. Ročně se na mýtném vybere cca 10 miliard korun, obsluha stojí cca 20%. Další rozšíření logicky přinese do státní kasy další miliardy a taková argumentace se jistě bude v předvolebních kampaních hodit. Stejně jako sliby regionálních politiků, že od roku 2020 zrovna v tom jejich kraji nebudou „kamiony“ objíždět dálnici po silnicích nižších tříd.

Přehled výběru mýta v ČR:

Jiří Reichl

