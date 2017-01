Od pár tisíc dolarů k 73 miliardám, aneb jak majetek rostl s Buffettem

„Víc než 60 let jsem dokázal propojovat zábavu s prací a dělat to, co mám opravdu rád.“ říká v nejnovějším televizním dokumentu Warren Buffett. Časopis Forbes odhaduje čistý majetek proslulého investora na více než 73 miliard dolarů. To z něj činí třetího nejbohatšího člověka planety. Buffett opakovaně tvrdí, že měl v životě obrovské štěstí. Jenom náhoda ale za jeho pohádkovým jměním určitě nestála.

Buffettův příběh mnozí možná znají. Američan, nazývaný pro svoje schopnosti na poli investic a odhadování tržních trendů také Věštec nebo Zázraky z Omahy, začal investiční hru hrát už v 11 letech. Za peníze, které časem vydělal, koupil zemědělskou půdu ve svém domovském státě Nebrasce. Když mu bylo 15, dosahovalo čisté jmění zhruba 6 000 dolarů. Další peníze mu vyneslo tehdy zdárně bující obchodování s hracími automaty.

Buffettova hokejka

Od zázračného mladíka se Buffet postupně vypracoval, ovládl původně textilní společnost Berkshire Hathaway, která se stala jeho investičním nástrojem a které nadále šéfuje. To, jak Buffettův majetek rostl se samotným Buffettem, dal blog Dadaviz dohromady někdy během loňského roku, kdy se výše jeho jmění přibližovala 70 miliardám dolarů.

Dolarovým milionářem (v čistém vyjádření) se Buffett stal někdy kolem třicítky. Miliardovou metu překonal v 56 letech. Zle se Buffettovi nevedlo ani na prahu šedesátky. A zatím to nevypadá, že by se mu chtělo zpomalovat.

Pro Buffetta, který letos v létě oslaví 87. narozeniny, byl loňský rok úspěšný. Majetek se mu rozrostl o 12 miliard dolarů, nejvíce z nejbohatších Američanů. Paradoxně nejlépe se mu dařilo v období po prohře Hillary Clintonové v prezidentských volbách, na kterou vsadil a kterou podporoval. V žebříčku nejbohatších lidí planety podle časopisu Forbes jsou před Buffettem nyní jenom Bill Gates, spoluzakladatel Microsoftu, a Amancio Ortega, zakladatel módního řetězce Zara. O tom, jak se loni dařilo jim i Buffettovi, jsme psali na příklad tady.

Vyhrál jsem v loterii

říká také Buffett. Nejde však o loterii ledasjakou. Vlastním, osobitým vyjádření (se kterým přišel před několika lety a které lze velmi hrubě přeložit jako „vaječníkovou loterii“) chce Američan zdůraznit, že za svoje výjimečné postavení vděčí ještě něčemu jinému než mimořádné bystrosti a vysoké pracovní morálce. „Narodil jsem se v roce 1930…Narodil jsem se ve Spojených státech…Narodil jsem se jako běloch...Narodil jsem se jako muž…Měl jsem přesně to štěstí, které bylo potřeba,“ tvrdí také osmdesátník.

(Zdroje: nscblog.com, MarketWatch, thegrindstone.com)