Praha bude také cílem teroristů, má jasno Zeman!

Prezident samozřejmě nechtěl říct nic bližšího, ale v rozhovoru pro Blesk zopakoval, že muslimové jsou v Evropě prakticky neintegrovatelní a je úplně jedno, jestli tu pobývají už po dvě generace nebo pár měsíců.

"Samozřejmě existují výjimky z tohoto pravidla, ale je také nutné si uvědomit, že na druhé straně existují i takzvané no go zóny, kam se po setmění bojí i policisté," navezl se prezident tvrdě do muslimských uprchlíků.

Veskrze pochvalně se Zeman vyjádřil o nápadu ministra vnitra Milana Chovance, že by možnost použití střelné zbraně proti teroristům měla být zakotvená přímo v ústavě.

"Já samozřejmě nejsem ústavní ani jiný právník a ještě nedávno jsem nesouhlasil s nějakým rozsáhlým nošením zbraní," přemítal prezident.

Vše se ale prý změnilo po teroristických útocích v Paříži, konkrétně v klubu Bataclan. Tehdy by prý podle Zemana stačilo, kdyby uvnitř byl jediný člověk s pistolí v kapse, který by se dokázal ozbrojenému teroristovi postavit.

"Jenže tam byl zakázaný vstup se zbraní. Myslím, že to by se mělo změnit - aby bylo možné zbraně mít i na místech, kde je to teď zakázané," zamýšlí se Zeman.