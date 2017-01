15 investičních pravidel ve jménu zdravého rozumu

Pokud se vám nepodařilo naskočit do lednové rally, nezoufejte. Počkejte si na korekci, která dříve nebo později přijde, a po zralé úvaze nakupte akcie nebo jiná aktiva s růstovým potenciálem. Trh totiž stále kolísá, ale dlouhodobě zná především směr nahoru. Ano, je potřeba uznat, že posledních deset let nebylo pro akcie zrovna hvězdných, nicméně je to z historického pohledu výjimka potvrzující pravidlo. Pokud se při investování budete držet zdravého rozumu a dlouhodobého horizontu, další rychlý růst už neminete. Úplně bez pravidel ovšem na burze "hrát" nemůžete.

<br>

1. Kupujte akcie středně velkých a velkých firem, jimž rostou zisky a tržby.

2. Kupujte akcie středně velkých a velkých firem, které pravidelně vyplácejí dividendu a nejsou vůbec (nebo jen málo) zadlužené.

3. Zprávy týkající se firem, jejichž akcie držíte, si přečtěte maximálně jednou za týden.

4. Ve chvíli, kdy vás zamrzí, že držíte určitý titul, nebo vás daná akcie nějak zklame, prodejte ji. Okamžitě a bez ohledu na cenu. Život je příliš krátký na to, abyste doufali, že se špatný nákup nakonec vyplatí.

5. Neopouštějte trh a nevracejte se na něj, pouze přizpůsobujte svou expozici podle toho, co se podle vás na trhu děje. Váš úsudek na základě dostupných informací je stejně dobrý jako úsudek kohokoli jiného. A jde o vaše peníze, takže na vašem mínění opravdu záleží.

6. Musíte být připraveni na kterékoli investici ztratit 20 %. Ne, to není investiční cíl, ale psychologická příprava na možné ztráty. Obchodování může bolet, proto neinvestujte peníze, které potřebujete "na život".

7. Nekupujte akcie s P/E (poměr ceny akcie a zisku na akcii) vyšším než 30 nebo nižším než 7. V obou případech je nejspíše něco špatně. A vyhýbejte se akciím, které jsou na tom za uplynulý rok nejhůře ze všech - poražení jsou poražení, na tom něco je.

8. Nekupujte akcie firem s menší kapitalizací než 500 milionů USD (na americké burze). Nebo se připravte na možnou 100% ztrátu investice a berte to jako hru - spekulaci.

9. Zbavte se akcií každé firmy, která prodělává nějaký kontroverzní příběh. Nikdy nevíte, jak to s ní dopadne. Roli hrdiny, který úspěšně naskočil do pozice v nejisté době, nechte klidně někomu jinému. O těch zbývajících případech se totiž většinou články nepíší.

10. Pokud v nějakém sektoru vidíte příležitost, využijte k investici burzovně obchodovaný fond (ETF), který celý sektor pokrývá. Nesnažte se vytipovat konkrétní akcii, která ten trend "táhne". Není každý Apple.

11. Podílové fondy až na výjimečné situace nechte těm, kdo si šetří na dovolenou v důchodu. Mnohdy zaostávají za trhem, za jednotlivými akciemi a podobně. Diverzifikace je fajn věc, ale dá se zajistit i jinak. Buďte svým "portfoliomanažerem".

12. Nesnažte se být traderem, pokud to nechcete dělat jako svou hlavní práci. Denní obchodování není koníček, od kterého si odskočíte na oběd a fotbálek s kamarády. Je to mnohem menší zábava.

13. Nevěřte věčným pesimistům. I když věci vypadají hodně černě, buďte si jistí, že ten tunel má konec. Rok 2008 byl největší ranou pro trhy za 70 let, a přesto už nyní například Nasdaq překonal svá tehdejší maxima (pochválen buď Steve Jobs a jeho odkaz).

14 Nevěřte věčným optimistům. Takoví většinou něco prodávají. Věci občas opravdu nejdou podle představ. Kdo to nepřizná, něco skrývá. A nebo je blázen.

15. Finanční média se ve vás budou vždy snažit vyvolat dojem, že právě teď o něco přicházíte, že vám něco uniká. Editoři novin a dramaturgové televizního vysílání potřebují každý den nějakou tu senzaci, headline, novinku a citace v jiných médiích. Třeba v Česku za to mají pár stovek k platu. Ať to nejsou vaše stovky z investičního účtu.