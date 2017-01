13 černých labutí, které by letos mohly ohrozit trh se surovinami

Obchodní válka s Čínou, zhoršení terorismu v Turecku, jaderná havárie podobné té ve Fukušimě. Tyto a další nepředvídané hrozby by letos mohly ohrozit trh s surovinami. Seznam 13 nečekaných překvapení pro komodity od energie po kovy dala dohromady banka Barclays. Finanční trhy tyto „černé labutě“ podle ní převážně ignorují.

„Nová politika protekcionismu má potenciál narušit předpoklady světové nabídky a poptávky po různých komoditách,“ napsali ve čtvrtečním reportu analytici Michael Cohen a Dane Davis.

Komodity loni zaznamenaly první celoroční nárůst od roku 2010. Oživoval trh s energiemi a investoři dokázali zareagovat na překvapení v podobě zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem nebo vítězstvím Brexitu v britském referendu.

Letos se podle Barclays mohou těšit na překvapení v podobném duchu. Pro nepředvídané události si banka vypůjčuje pojem z teorie Nassima Nicholase Taleba, který o nepředvídaných událostech s významnými dopady hovoří ve svém bestselleru z roku 2007 jako o černých labutích.

„Černé labutě komoditního trhu přijdou v mnoha podobách, a trhu může trvat celé roky, nebo jediný okamžik, aby je zohlednil v cenách,“ napsali analytici Barclays o překvapivých jevech s potenciálně škodlivými dopady na komodity. Sami je definují jako extrémní události nebo události s překotným vývojem, které v cenách zatím promítnuty nejsou.

Co, nebo kdo by tedy mohl komoditní trhy vykolejit? Čína, Rusko, Blízký východ a Turecko mohou nachystat překvapení, říká britská banka. Hrozby jsou na straně nabídky (výpadek dodávek ropy po potenciálním bankrotu Venezuely) i poptávky (nečekané zpomalení čínské ekonomiky) i v samotném transferu na trhy (napětí v Jihočínském moři).

Nezapočítané býčí riziko by se mohlo rýsovat na ropném trhu. Barclays v této souvislosti připomíná slova amerického prezidenta Trumpa o rozbití íránské jaderné dohody a varuje před potenciálním ochlazením americko-íránských vztahů. Domnívá se ale také, že Trump zaujme ve srovnání s předvolebním rétoriku mírnější postoj.

Ropě tento týden pomáhají naděje na realizaci dohody OPECu o snížení dodávek na trhy, ale také data o poklesu amerických zásob a má namířeno ke čtvrtému týdennímu zisku za sebou. Futures na americkou lehkou ropu se naposledy pohybovaly kolem 53,77 USD za barel s minimálními změnami. Ropa Brent ztrácela 0,3 procenta na 56,72 dolaru za barel. Loni si „černé zlato“ připsalo největší roční zisk za sedm let.

„Agresivní“ Rusko

Na seznamu 13 černých labutí jsou také potenciální nepokoje v Chile po výsledkách letošních voleb. To by mohlo narušit produkci mědi.

Svoje labutě má i Evropa: „Agresivní“ Rusko by mohlo postupovat dál na Ukrajinu a poškodit tamní produkci železné rudy. Trhem s komoditami by mohl otřást i jediný člověk – Elon Musk, pokud dostane svoji novinku, elektrické auto Model 3 včas na trhy, nebo pokud letos nastane revoluce v oblasti baterií. Pak by se mohl očekávat dopad na poptávku po pohonných hmotách a ropě.

Zdroje: BBG, Les Echos