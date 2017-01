Summary - Gap Inc zvýšil výhled čistého zisku na akcii, Fiat Chrysler Automobiles jistě naplní cíle na rok 2018

USA:



Gap Inc.



Špatné výsledky nákupní sezony se neprojevily u každého prodejce. V případě Gap same-store sales (tržby z obchodů otevřených déle než jeden rok) za prosinec přidaly 4 % YoY proti 2% propadu, který predikoval trh. Se svým 12% YoY růstem tržeb táhla divize levnějšího oblečení Old Navy, zatímco divize Banana Republic poklesla meziročně o 7 %. V návaznosti na dobrá čísla směřuje nyní management výhled čistého zisku na akcii mírně nad horní hranici 1,92 USD. Akcie přidávají 2 %.



Fiat Chrysler Automobiles



Management italského výrobce aut vyjádřil větší jistotu v úspěšné dosažení cílů stanovených pro rok 2018. Ty se zdají poměrně ambiciózní, jelikož zahrnují 5,5 mld. EUR čistého zisku (téměř trojnásobek roku 2015) a proměnu 5 mld. EUR čistého dluhu na 4mld. kupku peněz. Fiat bojuje s nízkým cashflow a vysokým zadlužením, které brání další expanzi. Vedení ale vidí přechod k profitabilnějším modelům aut (mj. Jeep SUV a Dodge Ram) jako jasnu příležitost. Nutno podotknout, že samotný CEO Sergio Marchionne má velkou motivaci tyto cíle naplnit. Odchod do důchodu ho čeká začátkem roku 2019 a budou-li je ho plány slavit úspěch, tak má nárok na 43 mil. USD v akciích společnosti. Akcie Fiat na tato oznámení reagují 6,5% růstem.