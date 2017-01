Stremování hudby: Příležitost nebo bublina? ROZPRACOVÁNO

Streamovacím službám hudebního průmyslu se ve Spojených státech amerických v roce 2016 nebývale dařilo. Celkový počet hudebních nahrávek, které spotřebitelé získali pomocí streamování, se totiž v roce 2016 v USA dostal nárůstem o 76 procent, poprvé před objem digitálního prodeje hudby.

Může nebo nemůže stremování obsahu na trhu uspět?

Podle dat agentury Nielsen Music, která mimo jiné uskutečňuje výzkum hudebního trhu, si Američané v roce 2016 přes streamovací platformy jako Apple Music, Google Play, Spotify, Pandora nebo Amazon Music vyslechli 431 miliard písní. Nejvíce se na streamování podle statistik podílely žánry hip hop a R & B a nejvíce se „streamovaly“ nahrávky umělců jako Drake, The Weeknd, Kanye West a Rihanna.



Prudký nárůst streamování sice vedl k poklesu zájmu o hudbu prostřednictvím jiných formátů, zejména digitálního prodeje, celkově se ale dá říct, že zájem o hudbu v USA se loni zvýšil o tři procenta. Zpravodajské agentury také upozorňují na to, že poprvé za deset let v roce 2016 narostl podíl fyzických nosičů hudebních alb na celkovém prodeji alb. Nadále pokračoval trend růstu prodeje klasických vinylových desek, který dosáhl 13 milionů kusů a dostal se tak nejvýše od roku 1991.

Jenže před nárůstem nějaké euforie ohledně příznivého vývoje firem, které nabízejí streamovací služby, varuje agentura Bloomberg. Ta zjistila, že "Je prakticky nemožné provozovat streamování hudby jako ziskový obchod". A jako typický příklad segmentu uvedla příběh společnosti SoundCloud. Ta byla založena v roce 2007 v Berlíně a přilákala asi 175 milionů uživatelů, kterým nabídla 135 milionů skladeb. Jenže - růst uživatelů se zastavil, prodej reklamy se dosud neuja a přijetí devítiměsíčního předplatného nebylo zákazníky přijato.

Odborníci proto říkají – pokud SoundCloud nepřijde s udržitelným obchodním modelem, bude muset najít buď nového kupce, nebo najít další finance. Každopádně, pokud se to nepovede – není podle Bloombergu zcela reálná vyjednávací cena 700 milionů euro, kterou do firmy v minulém roce investovala společnost Twitter. "Vstup Spotify na burzu bude pravděpodobně problematický a to navzdory rostoucím tržbám, které se v roce 2015 dokonce zdvojnásobily na 2 mld. USD. Poplatky za licence však pořád odkusují velkou část (cca 55 %) a nadále tlačí zisk do červených číslech. Nad proklamovanou hodnotou start-upu 8 mld. USD tak pořád visí otazník a Daniel Elk (CEO firmy) se bude muset velice snažit, aby investory o budoucnosti streamování přesvědčil," řekl k plánům Spotify Ján Hladký, analytik Patria Finance.

Spotify chce být letos ziskový a zamířit na burzu

Agentura Nielsen Music ale pro agenturu Reuters uvedla, že v roce 2016 šest písní, včetně songu „Panda“ od newyorského rappera Desiiignera, či „Work“ od Rihanny, překonalo 500 milionů stažení, což se v předchozím roce, tedy v roce 2015, povedlo pouze třem songům. „Hudební průmysl roste zdravým tempem a rok 2016 ukázal, že vývoj streamovacích služeb je ještě rychlejší než jsme mohli zaznamenat u jiných formátů," citovala agentura Reuters Davida Bakulu, senior viceprezident Nielsen Music.

V této souvislosti se znovu objevily úvahy o tom, že některé společnosti, které působí v segmentu streamování hudby, by mohly v letošním roce přijít s IPO, tedy primární emisí akcií. Nejčastěji se rozebírá možnost, že na burzu zamíří Spotify. Online verze deníku Business Insider uvedla, že Spotify je dnes jednou z nejvýše oceňovaných technologických start-upů, který má navíc nakročeno být „ziskový“ už v roce 2017. Firma uvedla, že za rok 2015 zaznamenala provozní ztrátu ve výši necelých 185 milionů euro. Stejný zdroj uvedl, že by se firma mohla stát součástí Nasdaqu už během roku 2017-