Souhrn 6.1. - první týden končí nejistě, data z USA sice pod odhady ale stále silná, dolar posílil, ropa neudržela zisky, BCPP v plusu, KB na 900 Kč

Hlavní zprávy a komentáře dne



Pražská burza zakončila první letošní týden velmi slabou likviditou a lehkým růstem.Evropské akciové trhy byly po celý den nejisté. Čekání na odpolední data z USA a volno na některých evropských trzích limitovaly aktivitu investorů. Odpolední data z USA poněkud přibrzdila vliv čtvrtečním minutes Fedu ve směru rychlejšího růstu sazeb. Tvorba nových míst v největší ekonomice světa poslední měsíc v roce zvolnila více, než se čekalo, což lehce zmírnilo obavy z rychlejšího růstu dolarových sazeb.Příliš investory nepotěšila statistika maloobchodu v listopadu naznačující pokles aktivity spotřebitelů.US trhy v průběhu svého dopoledního obchodování pouze hledají další směr při hledání výkladu posledních statistik z trhu práce . Zpráva byla sice zklamáním, ale na druhou stranu šlo stále o velice silná data naznačující dobře fungující trh práce navíc s růstem klíčového ukazatele v podobě platů.Eurodolar nejdříve vyčkával na odpolední makra z USA a pak se posunul směrem k posilování dolaru Ropa v první polovině dne rostla díky pozitivnímu vlivu zpráv o plnění dojednaných limitů ze strany Saúdské Arábie, ale ve druhé polovině dne převážil vliv odhadů EIA o tom, že USA se do 10 let stanou čistým vývozcem ropy a negativnímu vlivu posilujícího dolaru BCPP dnes lehce posílila díky zájmu o všechny hlavní tituly s výjimkou O2, jejíž akcie mírně oslabily. Nejvíce se na růstu podílel zájem o akcie KB, které se dostaly do kontaktu s hranicí 900 Kč