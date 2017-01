Inflační očekávání v USA mohou i nadále pomáhat dolaru

Výnosy z amerických dluhopisů pokračují v růstu, desetiletý dluhopis se obchoduje kolem úrovně 2,5 % a třicetiletý se dokonce usadil nad 3 %. Výnosy z dluhopisů začaly růst už na podzim minulého roku a od minimálních hodnot v létě se desetiletá sazba z 1,4 % blíží téměř 100% navýšení.

Za takto prudkým růstem výnosů je především zvolení Donalda Trumpa do funkce prezidenta USA. Od listopadu jsme svědky až panických výprodejů dluhopisů, což vede k poklesu jejich ceny a tedy růstu výnosů. Trh započítává do cen fiskální stimuly v obrovských objemech, které by měly v hospodářství USA vyvolat inflační tlaky. A protože inflace je největším nepřítelem dluhopisů, investoři v takových časech bondy prodávají, aby mohli nakupovat výnosnější aktiva, jako třeba akcie.

Když přidáme k rostoucím inflačním očekáváním po zvolení Trumpa i zvýšení úrokových sazeb Fedem v prosinci, před dluhopisy je zřejmě další nelehké období. Centrální banka by měla podle svých prognóz zvyšovat v roce 2017 sazby až třikrát, což by mohlo vytlačit desetileté dluhopisy až nad 3 %, kde se naposledy pohybovaly koncem roku 2013.

Růst úrokových sazeb, stejně jako výnosů z bondů pomáhá na devizovém trhu hlavně americkému dolaru. Ten se vůči koši měn obchoduje na čtrnáctiletých maximech. EURUSD se pomalu blíží paritě, byť zatím nevidíme ochotu trhu odpoutat se výrazněji od úrovně kolem 1,04. Nejvíce však získal pár USDJPY, který po zvolení Trumpa vzrostl ze 103 až k současným hodnotám kolem 118, což představuje 15% růst během několika týdnů

Právě díky pokračujícímu růstu výnosů z dluhopisů by měl být americký dolar dále poptáván, a i proto většina velkých investičních bank a analytiků ve výhledu na následující období předpokládá další posilování dolaru.