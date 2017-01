Víra v reflaci je stejně pochybná jako víra v populisty

Na konci každého roku se objevuje řada úvah o tom, jak bude vypadat budoucnost. V současné době panuje poměrně široká shoda na tom, že rok 2017 budou doprovázet dvě hlavní témata: Rostoucí populismus a reflace, která znamená silnější ekonomický růst a návrat inflace. Obě témata spolu souvisejí. Voliči se totiž obávají zhoršení svého životního standardu a přimkli se ke zjednodušeným pohledům na problémy, kterým západní společnost čelí. Podporují tak politiky, kteří jim nabízejí zázračná a bezbolestná řešení.



Tito voliči budou bezesporu zklamáni. Složitá moderní společnost, která je protkána mnoha soukromými zájmy a institucemi, znemožňuje radikální řešení, a to i v případech, kdy v ní panuje velká nespokojenost. Je tak velmi pravděpodobné, že v roce 2017 k ničemu významnému nedojde. Ti, kteří čekají vlnu populismu a poukazují na Donalda Trumpa, brexit či nadcházející volby v Nizozemí, Francii a Německu, podceňují sílu toho, co nazýváme status quo.



Trump sliboval, že vyčistí americkou politiku, a právě u něj by se mohlo ukázat, jak plané jeho sliby byly. Bude totiž potřebovat řadu zkušených politiků, kteří mu budou v praxi pomáhat vládnout. Bude muset spolupracovat se zaběhnutými institucemi, aby prosadil svou politiku. Bude pro něj velmi obtížné změnit chod globálního obchodu a fungování globálních výrobních řetězců, protože americké korporace mají velký vliv.



Podobné je to s brexitem. Voliči čekají, že půjde o zlomovou událost, ale britská vláda zatím tímto směrem nijak nepokročila. K tomu existuje hrozba narušení jednoty Velké Británie a dalších krizí, která může dále snižovat pravděpodobnost tvrdého brexitu. Na vratkých nohou stojí také zmíněná víra v reflaci, protože i ona počítá s tím, že dnešní politici jsou schopni činit těžká rozhodnutí. Trump sice slíbil, že sníží daně, provede významné investice do infrastruktury a to vše bude financováno deficity, ovšem takových slibů už tu bylo mnoho. A žádný z nich k významnému zlepšení nevedl. Mimo jiné totiž ignorují problém vysokého zadlužení a fiskálního tlaku ze strany stárnoucí populace.



Víra v reflaci je stejně pochybná jako víra v populisty. Ani v jednom případě se totiž neřeší základní problémy – vysoké dluhy, slabý bankovní systém, poptávkový útlum, zpomalující globální obchod, demografické změny a zhoršující se životní prostředí. Tato témata jsou opět odsunuta na vedlejší kolej. Podobně jako u starých politiků se i u nových populistů ukáže jejich politická impotence. Rok 2017 potřebné změny nepřinese, politici se budou dál snažit nějak přežít a budou se snažit vyhnout se vážnějším komplikacím a problémům. Svět tak bude dál tam, kde je nyní.



Autor: Satyajit Das



Zdroj: Bloomberg