A language dies every 14 days

In the last 10 years more than 100 languages have disappeared.



Over the last 10 years, more than 100 languages have disappeared, another 400 are in critical condition, and 51 are spoken by a single person. According to UNESCO, every 14 days a language dies. If it continues this way, half of the 7,000 languages and dialects spoken in the world today will be extinguished by the end of this century. When a language dies, not only are words lost, but so is the entire cultural universe which they form: centuries of stories, legends, ideas and songs transmitted from generation to generation disappear "like tears in the rain", along with valuable practical knowledge about plants, animals, ecosystems and the firmament. A damage comparable to the extinction of a species.



Harrison, a professor of linguistics at Swarthmore College in Pennsylvania, is one of the editors of the Enduring Voices project at National Geographic. He has traveled the world, from Siberia and the Caucasus to northern Australia, through southern Mexico and the more remote islands of Indonesia, interviewing the last guardians of minority languages in danger of disappearing. Many of those studied had never been recorded or written, others were not even known. In 2010, they first documented Koro, a language spoken by less than a thousand people in the mountains of Arunachal Pradesh in northeastern India.



The project Endangered Languages, a Google initiative to give voice to those who speak them and those who strive to preserve them, was created with the same goal. It is an open forum that offers the opportunity to post video files, recordings and documents, and also share knowledge and experiences. In this video of Endangered Languages, Grandmother Margaret, a lady from the Navajo tribe (New Mexico, USA), uses a traditional board game to explain to her grandson the origin of the constellations as related by ancient indigenous legend.



The UNESCO Atlas of Languages in Danger has cataloged 2,581 languages, which are shown on an interactive Google map. Results can be filtered by geographic region, by the name of the language, or by the number of people who speak it.

Lucie Vlková Ředitelka, jednatelka, převážné zaměření na HR činnosti, business rozvoj a business konzultace uvnitř firmy pro pobočky v rámci České republiky, aktivní networking jako součást rozvoje firmy. Studovala v České republice a ve Velké Británii. Před 18 lety s nejlepším kamarádem Petrem Paskem spoluzaložila v Ostravě jazykovou školu a překladatelskou agenturu Slůně – svět jazyků.





Slůně - svět jazyků Jazyky, jazyky, jazyky.



1) jazyková škola: profesionální jazyková výuka po celé České republice. Kvalifikovaní lektoři, on-line správa kurzů. Firemní kurzy, skupinový kurzy, individuální kurzy, dětské kurzy, všechny úrovně, všechny jazyky.

2) překladatelská agentura: profesionální překladatelů a tlumočníci, 115 jazyků, CAT nástroje na zkvalitnění, zrychlení a zlevnění procesu překladů, soudní ověření, výjezdy do zahraničí, velké překladatelské projekty. 3) jazykové kurzy v zahraničí: 13 zemí, 7 jazyků, prověřené školy, dlouhodobá zkušenost, možnost kombinace výuky v ČR a zahraničí pro rychlejší ovládnutí jazyka.



Slůně - svět jazyků je na trhu od roku 1998. Aktuálně působí díky svým pobočkám v Praze, Ostravě, Brnu, Plzni, Pardubicích a Hradci Králové po celém území České republiky.

"Slůně, svět jazyků" www.slune.cz