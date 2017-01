Renminbi po dvoudenním růstu klesá, stála za rally Čínská lidová banka?

Po dvoudenním posílení čínského renminbi se nyní zdá, že se měna Říše středu pozvolna vrací ke své původní hladině proti dolaru. Podle některých zdrojů za posílením mohla být operace centrální banky. Trhy však netrpělivě vyčkávají na zprávu o devizových rezervách, která ukáže, jak moc kurzu Čínská lidová banka musela pomáhat v prosinci.

Čínská centrální banka každý den udává středobod 4procentního fluktuačního pásma pro kurz renminbi proti dolaru a dnes toto pásmo posílila nejvíce za více než dekádu, a sice o 0,9 % oproti předchozímu dni na 6,86680 CNY/USD. Reagovala tak na posílení renminbi, hlavně toho off-shorového, které si ve středu a čtvrtek připsalo zisk 2,32 procenta na páru s dolarem. Za podotknutí stojí, že off-shorové renminbi se pásmem stanovaným Čínskou lidovou bankou neřídí.



Denní „fixing“ středobodu fluktuačního pásma renminbi Čínskou lidovou banku (bílá), kurz renminbi (červená) a kurz off-shorového renminbi (červená)







Zdroj: Bloomberg



Síle renminbi mohl nahrát i fakt, že se Čína proti očekávání mnohých nerozhodla na začátku roku snížit pro své občany roční limit na konverzi remnimbi do cizí měny z 50 000 dolarů, i když podle nových regulací přibylo „papírování“ a banky budou mít od léta nové reportovací povinnosti. Odliv kapitálu z Číny se totiž minulý rok značně zvýšil (psali jsme ZDE). Rozhodnutí limitem 50 000 dolarů nehýbat tak může naznačovat sebevědomí Čínské lidové banky.



Podle některých forex traderů citovaných deníkem Financial Times však mohl hrát roli i úplně opačný důvod, a sice spekulace o tom, že kapitálové restrikce budou v dohledném období naopak utuženy. K posílení renminbi každopádně v posledních dnech rally přispěla i slabá likvidita na off-shorových trzích, zejména v Hong Kongu, což zkomplikovalo „krátký prodej“ renminbi, tedy spekulace na jeho pokles.



Měla v posílení na trhu v Hongkongu prsty Lidová banka?



Agentura Reuters dodává, že za nízkou likviditou v Hongkongu mohly být operace čínské centrální banky, která se k podobným krokům už odhodlala v minulosti. Bank se tak mohla snažit odvrátit pokles renminbi na psychologickou hranici 7,0000 CNY/USD.



Dnes však zažívá renminbi po překvapivém dvoudenním růstu korekci. Opravdový test síly měny Říše středu však přijde až o víkendu, kdy centrální lidová banka uvede data o prosincové úrovni svých devizových rezerv. Až tehdy se ukáže, jak moc centrální bankéři v Pekingu svou měnu podporovali a na off-shorovém renminbi se tak dá do té doby očekávat velká nervozita.



S kurzem renminbi je nejspíše spojený i včerejší prudký pokles digitální měny Bitcoin o více než 11 procent (psali jsme ZDE). V posledních týdnech mohli za rally internetové měny hlavně Číňané, kteří se obávali poklesu renminbi a chtěli uložit své jmění do jiné měny ještě než se jim vynuluje roční limit 50 000 dolarů na konverzi.