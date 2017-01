Investoři před zahájením výsledkové sezóny hledají bezpečné útočiště

Býkům na akciových trzích pomalu dochází dech. K jistému vystřízlivění přispěly mimo jiné výroky Donalda Trumpa na adresu světových automobilek, kterým pohrozil, že zavede vysoká cla na dovoz aut vyrobených v zahraničí. Akcie Toyota Motors (TM) ztratily 0,62 %, General Motors (GM) spadly o 1,89 % a Ford (F) uzavíraly až o 3,03 % níže.

Na měnových trzích nyní dochází k obratu, když po delší době posiluje euro, japonský jen, ale také britská libra. Všem třem měnám se ve včerejším obchodování dařilo a proti americkému dolaru výrazně posílily. To by mohlo signalizovat i dočasné otočení trendu na akciových trzích. Dollar index aktuálně bojuje o udržení úrovně 101,5 bodů a v případě jejího proražení ve směru dolů by americkému dolaru hrozily další výrazné ztráty.

Výnosy amerických vládních dluhopisů klesají nejrychleji od června loňského roku s tím, jak investoři před začátkem výsledkové sezóny vyhledávají bezpečné útočiště. Rychle posilující americký dolar by totiž mohl negativně ovlivnit hospodářské výsledky některých nadnárodních a exportně zaměřených společností. Výrazně stoupla také cena zlata, která se včera vyšplhala až na 1185 USD za trojskou unci, což jsou měsíční maxima.

Kohl´s pod palbou agresivních prodejních objednávek

Propadákem čtvrteční seance se staly akcie řetězce obchodního domu Kohl´s (KSS). Ty se v průběhu obchodování propadly až o 10 USD a na vysoce nadprůměrném objemu uzavíraly bezmála o 20 % níže. Důvodem masivních výprodejů bylo oznámení tržeb během svátků, které nenaplnily očekávání analytiků.