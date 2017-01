Předplacené asistenční služby jsou součástí pojištění automobilu, mnoho řidičů o tom ale neví

zákona hradit všichni majitelé motorového vozidla. Ti ke své škodě však často nevědí, co všechno vlastně pojistná smlouva obsahuje. Zbytečně se tím připravují o nervy a o peníze, které by si mohli ušetřit, když je potká dopravní nehoda. Povinné ručení musí zehradit všichni majitelé motorového vozidla. Ti ke své škodě však často nevědí, co všechno vlastně pojistná smlouva obsahuje. Zbytečně se tím připravují o nervy a o peníze, které by si mohli ušetřit, když je potká dopravní nehoda.

Pojišťovny k povinnému ručení nabízejí majitelům motorových vozidel víc než jen pojištění odpovědnosti za škody, které mohou způsobit provozem svého vozidla. V rámci pojistné smlouvy mají předplacené i kvalitní asistenční služby pro případ nehody či poruchy.

Nedávný průzkum Linky pomoci řidičům 1224 však ukázal, že 32 % dotázaných vůbec neví o předplacených asistenčních službách, a dalších 13 % tvrdilo, že je v rámci povinného ručení nemá. Přesto 40 % těch, kteří o nich vědí, si nedovedlo vybavit konkrétně ani jednu z nich. Téměř nikdo z dotázaných si nepamatoval telefonní číslo smluvní asistenční společnosti své pojišťovny.

Pojišťovny se rozhodly nabídnout všem motoristům jednoduchou pomoc. Zavedly Linku pomoci řidičům 1224, kterou provozuje Česká kancelář pojistitelů. Zajistí rychle spojení se smluvní asistenční společností pojišťovny, u které má řidič povinné ručení. Linka funguje na celém území ČR pro všechny řidiče bez ohledu na to, u jaké pojišťovny mají vůz pojištěn.

Česká kancelář pojistitelů provozuje Linku pomoci řidičům 12 měsíců v roce 24 hodin denně. Podle toho je možné si velmi snadno zapamatovat a vybavit telefonní číslo 1224. V případě dopravní nehody řidič zavolá na číslo 1224 a operátor ho ihned spojí se smluvní asistenční společností jeho pojišťovny. Kdyby si ve stresu nemohl vybavit, kde má svůj vůz pojištěn, stačí operátorovi nahlásit SPZ a on pojišťovnu vyhledá. Pak už si volající přímo domluví, jakou pomoc na místě nehody potřebuje.

Linka pomoci řidičům 1224 snižuje výskyt následných dopravních nehod. Řidič má totiž povinnost co nejdříve odstranit překážku, která po nehodě, poruše brání v plynulosti provozu. Díky lince 1224 je odtahová služba po zavolání na místě v průměru do 30 minut a do dalších 20 minut je porouchané či havarované vozidlo odtaženo. Tím je vznik návazných nehod minimalizován.

