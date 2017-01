Minutes Fedu ve finále zdůraznily nejistoty a rizika a dolar silně oslabil

Většina členů FOMC v nedávno zveřejněných FOMC minutes zdůraznila nejistoty (ohledně načasování, rozsahu a struktury) a rizika (ve smyslu rychlejšího růstu, vyšší inflace či negativních dopadů silného dolaru na americké exportéry) spojená s fiskální expanzí Donalda Trumpa. Dle Janet Yellenové americká ekonomika s ohlédnutím na vývoj na trhu práce, který je blízko plné zaměstnanosti (té je dle některých odhadů již dosaženo), teď nijak zásadně nepotřebuje expanzivní rozpočtovou politiku v takovém rozsahu, jaký navrhuje Donald Trump. Kromě politik Donalda Trumpa pak členové FOMC spatřují další rizika pro domácí hospodářství zejména ve zranitelnosti zahraničních ekonomik (EMU, Čína), pomalém růstu produktivity nebo stále příliš nízké FFR, která tak neumožňuje adekvátně odpovědět na vnější šoky.

Snad nejvýznamnější zprávou bylo, že nevyloučili hrozbu přehřívání americké ekonomiky (zejm. trhu práce), což by mohlo vést k až nežádoucím inflačním tlakům. Pokud by se inflace pohybovala mírně nad cílem, tak by to FEDu určitě nevadilo. Riziko výraznějšího přestřelení inflace by ale mohlo přimět komisi k rychlejšímu než očekávanému zvyšováním úrokových sazeb. Také by mohlo dojít ke změně politiky reinvestování maturujících aktiv z dob kvantitativního uvolňování a FED by tak konečně mohl začít snižovat svoji bilanci.