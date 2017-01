ČR: Pád stavebnictví zpomaluje

Stavebnictví neprožilo zrovna příznivý rok a jedny z posledních loňských výsledků naznačují, že se nic moc nezměnilo ani v závěru roku. Výroba tohoto odvětví se v listopadu propadla o 2,3 %, což po očištění o vliv rozdílného počtu pracovních dnů znamenalo útlum v rozsahu 3,5 %.



I v závěru roku se ukazovalo, že zatímco pozemní stavitelství dokázalo využít boom realitního trhu k expanzi, inženýrské stavitelství stále zůstává ve vleku nedostatku především veřejných zakázek. Stále platí, že po rychlém dočerpání peněz z minulého rozpočtového období EU nejsou pro rozjezd tuzemského stavebnictví připraveny podmínky, respektive projekty. Na chvíli mu tak sice pomohla vlna rekonstrukcí, avšak start nových velkých projektů se stále nekoná.





Navzdory administrativním překážkám při udělování stavebních povolení se podařilo v listopadu rozjet výstavbu skoro 2700 bytů. Bylo to o třetinu více než o rok dříve, avšak stále jde vzhledem k vývoji poptávky a nakonec i cen o nepříliš silné číslo. Poptávka sice může na chvíli zažít mírný útlum v důsledku „předzásobení“ se hypotékami, avšak na celkovém trendu trhu se nic moc nezmění. Růst životní úrovně s sebou přináší i potřebu řešit bydlení a nízké úrokové sazby zase zájem hledat investiční příležitosti. A tak nezbývá než opět očekávat, že nabídka nových nemovitostí nepředběhne poptávku ani letos, a tak ceny nemovitostí mají před sebou další růstový rok.Předpokládáme, že se situace ve stavebnictví stabilizuje až v letošním roce. Zvlášť proto, že padat už nemá toto odvětví příliš kam. Určité zpomalení pádu je nakonec vidět i v zakázkách, kde ovšem stále chybí silnější růstový impuls. Na rozdíl od dřívějších let tak tentokrát platí, že peněz je vlastně dost, jen není co stavět. Přesto by mohlo stavebnictví v letošním roce vykázat alespoň symbolický růst, který ovšem zdaleka nevykompenzuje loňský propad.