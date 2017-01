Rozbřesk – Globální inflace na vzestupu, co čekat dál?

Globální inflace je na vzestupu. V Německu na konci roku zaznamenala historicky nejsilnější skok (na 1,7%), inflace v eurozóně vzrostla na 3,5-letá maxima stejně tak jako výrobní inflace v eurozóně (která je důležitým vstupem pro ČNB), inflace v USA je již druhý měsíc v řadě nad dvouletými maximy a i inflace v tradičně deflačním Japonsku se pod dvou letech vrátila do kladných hodnot, zatímco výrobní inflace v Číně zdolala nejvyšší hodnoty za posledních pět let.



Co se to děje? Optimistický příběh říká, že nízko-inflační éra začíná končit a globální ekonomice to bude hrát do karet. V tomto scénáři půjde inflace dál vzhůru nejen kvůli dražším energiím a potravinám, ale i díky tomu, že se především vyspělým ekonomikám daří a vylepšuje se situace na trhu práce. Optimistický obrázek doplňuje víra v rychlejší rozpočtové výdaje (a daňové škrty) v USA pod taktovkou nového prezidenta Donalda Trumpa i v uvolněnější rozpočtovou politiku v Evropě. Přirozeně silnější poptávka ve vyspělém světě navíc v očích optimisty vylepšuje vyhlídky problematických rozvíjejících se trhů, především pak Číny. To vše zvyšuje šance, že se světová ekonomika vyrovná s přísnější měnovou politikou, která bude jen logickým důsledkem sílících přirozených inflačních tlaků. Na konci roku 2017 bychom se měli pohybovat v prostředí vyšších výnosů a silnějších akcií.



Skeptik tvrdí pravý opak. Upozorňuje na to, že v řadě případů je inflační skok zatím čistě dovezený a neodráží tolik sílící domácí poptávku - například jádrová inflace v eurozóně je skutečně zatím relativně slabá. V takovém případě může inflační skok za rok jednoduše vyprchat. V tomto roce navíc nemusí nutně všude zrychlit mzdy a vyšší inflace jednoduše může zafungovat jako negativní daň na pracovníky a snížit jejich reálné výdaje. Skeptik současně příliš nevěří, že brzo uvidíme výraznější rozpočtové stimuly v USA (ani v Evropě) a naopak politická nejistota v Evropě může vést v jeho černých vizích k osekávání investičních výdajů firem. V takovém světě nemusí být prostor pro utaženější měnovou politiku a vyšší výnosy.



Který z příběhů bude nakonec pravdivý, uvidíme. My v tuto chvíli zůstáváme spíše optimisty a věříme, že americká a s ní i globální ekonomika snese o něco rychlejší utahování měnových kohoutů. Na druhou stranu víra v rychlejší rozjezd rozpočtových výdajů v USA již v roce 2017 a řada dalších předpokladů se kterými část trhu počítá nám přijde možná až příliš optimistická.



FOREX



Region



Koruna stále sedí na hranici kurzového závazku ČNB a data naznačují, že intervenční aktivita na začátku nového roku opět zesiluje. Tomu odpovídá i postupné posilování forwardových kurzů, ke kterému rovněž dochází. Zlotý sice včera během dne vůči euru také znovu posiloval, ale oproti předchozímu dni se posunul pouze minimálně.



Dnes může pozornost přitáhnout sada čísel z české ekonomiky za listopad (zejména průmysl). Nejvíce pozornosti však trh věnuje údaji o prosincové inflaci, který bude zveřejněn příští úterý. Stejně jako trh i my očekáváme číslo v těsné blízkosti inflačního cíle ČNB. Tlak na posilování forwardových kurzů EUR/CZK tak může dále růst.



EUR/USD/GBP



Dolar se včera pokusil smazat ztráty, které nabral po zveřejnění zápisu z posledního zasedání FOMC, ale nepovedlo se mu to. Dílčím způsobem k tom přispěla i slabší data z amerického trhu práce v podobě ADP reportu (jen 153 tisíc nových pracovních míst v privátním sektoru) a slabší subindex zaměstnanosti v jinak velmi dobrém indexu ISM ve službách.



Dnešek bude samozřejmě o oficiálních statistikách z trhu práce v USA, které mohou být pro dolar těžko čitelná. Na jedné straně lze totiž opravdu čekat slabší slabší přírůstek nových pracovních míst v prosinci, na straně druhé ovšem zřejmě zrychlí růst mezd.





