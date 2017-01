5. ledna: Tohle potřebujete vědět nejen o čtvrtečním obchodování na amerických burzách

Americké akciové indexy Dow a S&P 500 poprvé v tomto roce klesly, index technologického trhu Nasdaq Composite ale stoupl a zhruba o jeden bod posunul své zavírací maximum. Americký dolar ve čtvrtek pokračoval v sestupu ze 14letých maxim.

Dow klesl o 0,21 % na 19 899,29 bodu a S&P 500 oslabil o 0,08 % na 2 269 bodů, zatímco index Nasdaq Composite stoupl o 0,2 % na 5 487,94 bodu. Index volatility VIX klesl o 1,52 % na 11,67 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o více než devět bazických bodů na 2,346 %.

Dařilo se sektoru zdravotní péče, realitnímu odvětví nebo sektoru necyklického spotřebního zboží. Výrazně pod nulou naopak skončilo finanční odvětví, jehož index odepsal více než procento. Index finančního sektoru za sebou má nejhorší den od loňského září. Technologický sektor podpořil zhruba 3% vzestup internetového maloobchodního gigantu Amazon.com (+3,07 %).

Americké akcie (5. ledna 2017) Zdroj: Google

Trh se po vánočních svátcích po vlně výrazného růstu stabilizoval a konsoliduje dosavadní zisky. Investoři čekají, jakým způsoby podpoří vláda nového prezidenta Donalda Trumpa ekonomiku USA.

Důležitou ekonomickou zprávou byla ve čtvrtek informace agentury ADP o tvorbě pracovních míst v americkém soukromém sektoru. Podle ADP američtí soukromí zaměstnavatelé v prosinci vytvořili zhruba 153 000 nových pracovních míst, což bylo méně, než se čekalo. Na data od agentury ADP v pátek naváže kompletní sada údajů z trhu práce od amerického ministerstva práce.

"Teď je třeba si dávat pozor. Rally amerických akcií byla hodně silná, na mě ale až trochu moc," říká James Hughes, hlavní tržní analytik ve společnosti GKFX. "Je pravděpodobné, že klíčová bude úroveň 20 000 bodů indexu Dow. Pokud bychom se dostali nad ni, mohl by to být impulz k pokračování růstu cen akcií. Zároveň by ale někteří obchodníci mohli pokoření této hladiny považovat za poměrně silný signál k vybírání zisků," dodal James Hughes.

Americké akcie (5. ledna 2017) Zdroj: Finviz

V indexu Dow nejvýrazněji zlevnily akcie pojišťovny Travelers (-1,6 %), ropné firmy ExxonMobil (-1,49 %) a kartové firmy American Express (-1,23 %). V plusu se naopak udržely cenné papíry kartové společnosti Visa (+1,17 %), farmaceutických společností Johnson & Johnson (+1,05 %) a Pfizer (+0,96 %) nebo výrobce spotřebního zboží Procter & Gamble (+0,66 %).

Hospodářské výsledky ve čtvrtek zveřejnily například společnosti Walgreens Boots Alliance (+0,06 %) a Monsanto (+%,15 %).

Výrazně se propadla cena akcií maloobchodního řetězce Macy's (-13,9 %), který ve středu večer oznámil, že v roce 2017 plánuje zavřít 68 obchodů a propustit deset tisíc zaměstnanců.

Hluboko pod nulou skončily ve čtvrtek i akcie maloobchodníka Kohl's (-19,02 %), který ve středu s ohledem na výsledek svých vánočních prodejů zhoršil výhled výsledků za celý loňský rok. Firma nyní čeká, že vykáže celoroční upravený zisk na akcii 3,60 až 3,65 USD (předchozí odhad: 3,80 až 4,00 USD).

Více než dvě procenta odepsaly také akcie výrobce grafických čipů NVIDIA (-2,54 %), který oznámil spolupráci s automobilkou Audi, jejímž výsledkem má být samořízený automobil.

Bezmála o deset procent naopak vyskočily akcie biotechnologické firmy Alexion Pharmaceuticals (+9,5 %), která se zpožděním zveřejnila své kvartální hospodářské výsledky a potvrdila svůj výhled hospodaření.

Nejdůležitější čtvrteční události na amerických trzích:

Výsledková sezóna:

Výsledky Walgreens Boots Alliance v 1Q: Upravený zisk na akcii 1,10 USD (odhad: 1,09 USD), tržby 28,5 miliardy USD (odhad: 29,2 miliardy USD).

Upravený zisk na akcii 1,10 USD (odhad: 1,09 USD), tržby 28,5 miliardy USD (odhad: 29,2 miliardy USD). Výsledky Monsanto v 1Q: Čistý zisk na akcii 0,07 USD (odhad: 0,01 USD), tržby 2,65 miliardy USD (odhad: 2,27 miliardy USD).

Pokračování shrnutí čtvrtečního obchodování v USA najdete na Investičním webu.