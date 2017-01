Trhy jsou v očekávání, jaká bude Trumpova vláda / BIG EXPERT - zahraniční trhy: týden od 2. 1. 2017

Finanční trhy vstoupily do nového roku ve velkém klidu a s vysokými cenami, když se zdá, že jsou akcie naceněny tak, jako by měl být letošek pro světovou ekonomiku tím nelepším rokem za posledních deset let. Od inaugurace nového amerického prezidenta nás dělí přibližně dva týdny a vzhledem k absenci závažnějších rizik lze očekávat, že přinejmenším první polovina letošního roku bude hlavně o tom, jaké změny Trumpova administrativa přinese a jak moc stimulativní nakonec její politika bude.

Odpověď na tuto otázku bude klíčová, což naznačila i ve včera zveřejněném zápisu z prosincového zasedání americká centrální banka. Ta ve svém výhledu začíná inklinovat k rychlejšímu ekonomickému růstu a vyšší inflaci, díky čemuž signalizuje, že by mohla zvýšit úrokové sazby během letošního roku možná dokonce třikrát. Politika většinou na trzích až tak velkou roli nehraje. Po loňských změnách, které otřásly nejen americkým establishmentem, ale letošní rok může být výjimkou, a to nejen kvůli Trumpovi, ale také kvůli dalším potenciálně citlivým volbám, které proběhnou ve Francii, Německu, Nizozemsku a možná i v Itálii.

Jaroslav Brychta, X-Trade Brokers

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 2. 1. 2017.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn.

30. 12. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 921,61 919,50 922,50 ↓ -0,23 900 - 942 3 3 Dow Jones (US) 19 762,60 19 539,67 19 880 ↓ -1,13 17 800 - 20 340 3 3 NASDAQ (US) 5 383,12 5 278,83 5 303 ↓ -1,94 4 950 - 5 586 3 3 FTSE 100 (VB) 7 142,83 7 095,67 7 135 ↓ -0,66 6 800 - 7 354 3 3 DAX (Něm.) 11 481,06 11 314,00 11 563 ↓ -1,45 10 000 - 11 809 4 2 Nikkei 225 (Jap.) 19 114,37 18 710,67 19 225 ↓ -2,11 16 500 - 19 910 3 3

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn.

30. 12. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 921,61 921,17 948,50 ↓ -0,05 800 - 975 4 2 Dow Jones (US) 19 762,60 19 513,33 20 080 ↓ -1,26 17 300 - 20 540 4 2 NASDAQ (US) 5 383,12 5 360,50 5 385 ↓ -0,42 4 900 - 5 802 3 3 FTSE 100 (VB) 7 142,83 7 300,50 7 338 ↑ 2,21 6 800 - 7 637 5 1 DAX (Něm.) 11 481,06 11 279,83 11 727 ↓ -1,75 9 000 - 12 150 4 2 Nikkei 225 (Jap.) 19 114,37 18 722,50 19 700 ↓ -2,05 15 000 - 20 105 4 2

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Michal Blažek - BH Securities

- BH Securities Jiří Šimara, Tomáš Menčík - CYRRUS

- CYRRUS Michal Belan - Generali Investments CEE, investiční společnost

- Generali Investments CEE, investiční společnost Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers