Čeká nás mrazivý víkend, postupně se přidá sněžení a bude se oteplovat.

Za studenou frontou k nám proudí studený, původem arktický vzduch od severu. Od severozápadu se pak nad střední Evropu rozšiřuje oblast vysokého tlaku vzduchu. O víkendu by se měla tlaková výše přesunout nad střední Evropu, postupně bude slábnout a ustupovat k západu. V dalších dnech by pak měly začít postupovat do střední Evropy jednotlivé frontální systémy od severozápadu.

V noci bude skoro jasno až oblačno, na horách až zataženo a zejména zde místy sněhové přeháňky. Místy tvorba sněhových jazyků, od vyšších poloh i závějí.

Nejnižší noční teploty -7 až -11°C, při vyjasnění a utišení větru až -15°C.

Vítr mírný až čerstvý severní až severozápadní 4-9 m/s, v nárazech až 15 m/s, v západní polovině Čech slábnoucí.

Zítra bude převážně oblačno, na horách přechodně až zataženo, místy sněhové přeháňky. Odpoledne v západní polovině Čech další ubývání oblačnosti i srážek. Místy tvorba sněhových jazyků, od vyšších poloh i závějí.

Nejvyšší denní teploty -9 až -5°C.

V 1000 m n.m. kolem -12°C, na severovýchodě jen kolem -15°C.

Vítr mírný až čerstvý severní až severozápadní 4-9 m/s, v nárazech až 15 m/s, v Čechách bude dále slábnout.

V sobotu bude skoro jasno až polojasno, na východě až oblačno, ojediněle sněhové přeháňky. Postupně od severozápadu přibývání oblačnosti a později i s občasným sněžením.

Nejnižší noční teploty -11 až -15°C, při celonočním vyjasnění a utišení větru až -20°C.

Nejvyšší denní teploty -9 až -5°C.

Vítr slabý až mírný severozápadní až západní 1-6 m/s.

V neděli bude zataženo až oblačno, občas sněžení, na východě zpočátku zmenšená oblačnost a srážky jen ojediněle.

Nejnižší noční teploty -5 až -10°C, na východě při vyjasnění až -15°C.

Nejvyšší denní teploty -4 až 0°C, na severovýchodě jen kolem -7°C.

Vítr slabý proměnlivý, postupně západní až severozápadní 1-6 m/s.

Výhled na další dny : velká oblačnost s občasným sněžením, v nížinách budou srážky přechodně i smíšené nebo dešťové a mohou pak i namrzat.

Nejnižší noční teploty 1 až -4°C, zpočátku chladněji, při vyjasnění až -10°C.

Nejvyšší denní teploty -1 až 4°C, zpočátku i chladněji.