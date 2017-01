Summary: Walgreens Boots Alliance, Monsanto, Constellation Brands, Macy's, Kohl's

USA:



Walgreens Boots Alliance Inc.



Řetězec lékáren dnes publikoval smíšené výsledky za F1Q17. Horní linie nedokázala naplnit očekávání – tržby meziročně klesly o 2 % na 28,5 mld. USD při tržním konsensu 29,2 mld. USD. Ve spodní linii jsme se sice u čistého zisku na akcii dočkali zlepšení (+7 % na 1,1 USD), nicméně tento vývoj se držel předpokladů trhu.



Za horšími tržbami stojí nižší front-of-store sales (tržby z produktů bez předpisu), které meziročně sklouzly o 0,5 %. Farmaceutickým produktům se dařilo lépe a tržby z jejich prodeje stouply o 2 %. Management zvedl spodní hranici výhledu čistého zisku na akcii pro rok 2017 na 4,9 USD (horní hranice nezměněna 5,2 USD). Nižší tržby nicméně převážily a akcie odepisují 1 %.



Monsanto Co.



Velice dobré výsledky dnes zveřejnil největší prodejce osiva na světě. Tržby ve výši 2,65 mld. USD (+19,5 % YoY) předběhly tržní očekávání stanovená na 2,3 mld. USD. Čistý zisk na akcii se navzdory předpokladům proti předešlému roku vrátil do černých čísel (0,2 USD). Překvapivě dobré výsledky zapříčinila zejména Brazílie, která očekává rekordní exporty sóji a jejíž měna posílila za rok o 25 % (proti USD).



Management potvrdil výhled čistého zisku na akcii za rok 2017. Ten se má nacházet v intervalu 4,5 USD až 4,9 USD. Jednání o převzetí německým Bayerem údajně pokračují dle plánu a transakce by měla proběhnout do konce tohoto roku, dostane-li posvěcení od regulátorů. Jen pro připomenutí, objem transakce je 66 mld. USD včetně dluhu. Akcie v současnosti posilují o mírných 0,5 %.



Constellation Brands



Prodejce známého mexického piva Corona udržel růst tržeb přesně v linii s tržními predikcemi (+10 % YoY na 1,8 mld. USD). Při prvním pohledu potěší růst čistého zisku na akcii o 38 % YoY na 1,96 USD (+0,24 USD proti tržnímu očekávání). Tento pozitivní vývoj byl však živen především lepšími daňovými podmínkami plynoucími z reinvestic zahraničního profitu. Navíc můžeme pozorovat slabší růst i při rozpadu na jednotlivé segmenty. Prodeje piva rostly o 16 % YoY a zakotvily tak daleko pod tržní predikcí 21,5 % YoY. Tržby z vína se posunuly nahoru o 4,5 % YoY, nicméně 3 % z toho bylo dílem akvizic. Akcie Constellation Brands odepisují téměř 6 %.



Macy’s



Zdá se, že špatná vánoční sezona se nevyhnula ani druhé straně Atlantiku. Retailový prodejce Macy’s zaznamenal pokles comparable sales (tržby z prodejen otevřených déle než jeden rok) za listopad a prosinec o 2,1 % YoY, čímž skončil na spodní hranici svých odhadů. Výhled pro rok 2016 zůstal nezměněn a nadále předpokládá pokles comparable sales o 2,5 % - 3 % YoY. Došlo nicméně ke snížení odhadu čistého zisku na akcii pro rok 2016 z intervalu 3,15 USD – 3,4 USD na 2,95 USD – 3,1 USD.



Již ve výsledcích minulého kvartálu (ZDE) jsme informovali o úsporných opatřeních a zefektivnění provozu prodejen. Škrty teď pokračují dál v podobě plánovaného uzavření 100 prodejen (z celkového počtu cca 790) a propuštěním téměř 10 000 zaměstnanců (3 900 následkem uzavření prodejen + 6 200 jako samostatné opatření). Celkový počet zaměstnanců dosahuje téměř 160 tis. Plánovaná úspora by měla dosáhnout 550 mil. USD za rok, z nichž 250 mil. USD bude použito na rozvoj online byznysu. Akcie Macy’s klesají o 14 %. Výsledky pro tento kvartál očekáváme 21. února.



Kohl’s



Pro retailového prodejce Kohl’s dopadla sezona podobně špatně. Comparable sales za listopad a prosinec poklesly o 2,1 % YoY, což je níž než se čekalo. Dle vyjádření managementu byly prodeje během sezony velice volatilní. Oznámeno bylo také snížení výhledu čistého zisku na akcii pro rok 2016 z intervalu 3,8 USD – 4,0 USD na 3,6 USD – 3,65 USD. Akcie Kohl’s odepisují 19 %. Kvartální výsledky Kohl’s očekáváme 23. února.