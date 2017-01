Marine Le Penová chce, aby Francie odešla z eurozóny a aby se v Evropě zavedlo ECU

Komentátoři dávají prohlášení do souvislosti s kandidaturou Le Penové v letošních prezidentských volbách ve Francii. Předsedkyně Národní fronty tímto návrhem vlastně žádá návrat k systému ECU, tedy Evropské měnové jednotce, který fungoval před zavedením eura Marine Le Penová už delší dobu říká, že by Francie měla z eurozóny odejít, dosud však nenabídla žádné podrobnosti k odchodu. Média citovala její vyjádření, kde říká, že: „ECU existovalo vedle národních měn. Koexistence národní měny se společnou měnou neměla žádné dopady na každodenní život Francouzů.“ Podle ní by francouzský státní dluh byl v případě její vlády převeden do nové národní měny.Agentura Reuters v této souvislosti uvedla, že Marine Le Penová by se podle francouzských průzkumů měla probojovat do druhého kola prezidentských voleb. Tam by ale měla prohrát s kandidátem hlavního proudu, pravděpodobně konzervativců, Francoisem Fillonem. Odchod Francie z eurozóny prosazuje z hlavních kandidátů v prezidentských volbách ve Francii Marine Le Penová jako jediná.ECU byla zúčtovací měna, vytvořená jako měnový koš. Před Evropskou unii fungovala ve strukturách Evropského společenství od konce 70. do konce 90. let, kdy byla nahrazena eurem. Šlo o nástroj Evropského měnového systému (EMS), kde ECU působilo jako měřítko směnných kurzů národních měn. V tomto systému fungoval Evropský mechanismus směnných kurzů (ERM), takzvaný "had v tunelu", který omezoval pohyby evropských měn do určitého rozpětí.