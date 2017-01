A už to jede… / BIG EXPERT - akcie: týden od 2. 1. 2017

První týden v novém roce mnozí z nás využijí k bilancování roku minulého, jak se komu podařilo zhodnotit své portfolio, možná si někdo udělá i celkový přehled výkonosti všech tříd aktiv.

Co ale jistě zajímá českého investora, je to, jak se obchodovalo na domácím trhu. No a upřímně to žádná sláva nebyla. Při pohledu na sousední státy je výkonost indexu PX s cca čtyřprocentním poklesem před započtením dividend velmi špatná. Hůře si vedly například jen indexy Řeků, Italů a Dánů. Čili pokud se někdo soustředí ryze na BCPP a dokázal být lepší než index, může mít radost.

A pokud ne, může se po trhu podívat, který z portfolio managerů si v ČR vedl, a dlouhodobě vede, třeba lépe.

Na podzim jsme vyhlíželi, kdy to přijde, kdy přijde zahraniční kapitál k nám a posune ceny nahoru. V říjnu jakoby se stalo, nárůst o 10 procent mnohým vykouzlil úsměv na tváři, ale zase rychle mohl zamrznout těm, kteří si nevybrali zisky do své kapsy. Dostali druhou šanci, po stejně rychlém sešupu dolů. U 200denního klouzavého průměru se nálada otočila a nyní jsme opět u říjnových maxim. Co bude dál?

Finančními steroidy napumpované trhy od začátku roku svítí zeleně a na parkety svítí sluníčko. Bude tato nálada trvat do nekonečna? Do inaugurace Trumpa? Budou se i letos rozevírat nůžky ve výkonosti jednotlivých států? To vše ukáže čas. Na domácím trhu se jistě budou lidé soustředit na první dividendové tituly jako Komerční banka, Philip Morris a ČEZ. A co spící akcie jako Fortuna, Pegas nebo probouzející se VIG, jim budete letos věnovat pozornost?

Michal Blažek, BH Securities

Názory expertů na budoucí vývoj vybraných akcií na českém kapitálovém trhu v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 2. 1. 2017.

Odhad pro období od 2. 1. do 30. 1. 2017 (1 měsíc)

Odhad pro období od 2. 1. do 3. 7. 2017 (6 měsíců)

Michal Chrvala

Michal Blažek - BH Securities

- BH Securities Patrik Hudec - Generali Investments CEE, investiční společnost

- Generali Investments CEE, investiční společnost Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Radek Pavlíček - Roklen360

- Roklen360 Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia