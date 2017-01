Fed byl jestřábí, ale dolar oslabuje? Trump je velká nejistota, silný dolar je také hrozbou

Minutes Fedu byly analytiky vyhodnoceny spíše jako poměrně jestřábí s náznaky připravenosti Fedu zasáhnout výrazněji do sazeb pokud dojde k příliš pozitivnímu vývoji. To by mělo americkou měnu podpořit, ale stal se přesný opak a dolar začal oslabovat. Vysvětlení se dá najít v dalších komentářích zmíněných minutes, které vyzdvihují celkovou nejistotu ohledně působení agendy nově zvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa. Trh přitom pozitivní stránku chystané agendy již náležitě zacenil a proto se již růst nedostavil. Nejistota ohledně naplňování mnohdy "velkohubé" agendu bude velkou výzvou a nejistotou a tu trh prozatím opomíjel a do svých kalkulací nezapočítával.Svým způsobem tedy dnešní oslabení dolaru je klasickou negativní reakcí na pozitivní zprávu.Pokud nedokáže Trump po svém faktickém nástupu do funkce plnit své sliby nebo jejich plnění bude probíhat s výraznější časovou prodlevou, je pravděpodobné, že dojde k celkovému přehodnocení původního bezbřehého optimismu a návratu investorské nálady do racionálního normálu. Fed také celkem jasně naznačil obavy z příliš silného dolaru . Případný mix příliš silného dolaru a nenaplněných očekávání ohledně Trumpovy politiky by mohl mít výrazně negativní dopady.