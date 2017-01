Sadzby v USA sa budú pravdepodobne zvyšovať rýchlejšie

Autor: Silvia Holá

Zvýšené rozpočtové výdaje by americkej ekonomike mali pomôcť. Je možné, že zrýchlia celkový rast, stimulujú infláciu a dopomôžu úrokovým sadzbám sa zvyšovať rýchlejším tempom. Na decembrovom zasadnutí menového výboru americkej centrálnej banky sa skoro všetci členovia zhodli na tejto myšlienke.

Fed na tomto zasadnutí po takmer jednom roku znovu zvýšila svoju základnú úrokovú sadzbu. Bolo povedané, že pravdepodobne by sa mohli úrokové sadzby strojnásobiť. Banka zároveň naznačovala zvyšovanie úrokov v tomto roku. Názory členov Fed sa po novembrovom zvolení republikánskeho kandidáta Donalda Trumpa posunuli. Trump sľúbil, že sa pokúsi o zvýšenie výdajov na dereguláciu, infraštruktúru a hlavne chce podporiť americkú ekonomiku znižovaním daní. V tomto období neskoršieho priaznivého vývoja ekonomiky by mohol hospodársky rast zvýšiť infláciu nad očakávania, čo by prinútilo centrálnu banku k rýchlejšiemu sprísňovaniu menovej politiky.

V zápise z minuloročného decembrového zasadnutia, na ktorom sa zúčastnilo 17 členov výboru sa konštatuje, že polovica účastníkov predpokladá expanzívnejšiu fiškálnu politiku. Väčšina uznala, že ich odhady budú pravdepodobne prekročené, čo sa týka ekonomického rastu.

Na konci roku 2015 Fed po prvý krát za desať rokov zvýšila základnú úrokovú sadzbu. V snahe o podporu domácej ekonomiky a hospodárskeho rastu sa banka snažila udržať po dobu 7 rokov úrokovú sadzbu v rekordnom rozmedzí 0 – 0,25 %.