MMF: Čína musí hodně rychle řešit předlužení korporátního sektoru

Čína musí urgentně řešit problém vysokého zadlužení firemního sektoru, který se jinak stane brzdou druhé největší ekonomiky na světě. Míra korporátního zadlužení dosáhla velmi vysokých úrovní a dále se zvyšuje. Podle našich doporučení by čínská vláda měla přijmout ucelený program, který by sice ekonomiku v krátkém období mírně zbrzdil, ovšem dlouhodobě by ji vrátil na cestu udržitelného růstu.



Podívejme se nejdříve na konkrétní rozměry tohoto problému. Mezi lety 2009 a 2015 docházelo v průměru k 20% ročnímu růstu zadlužení, což je znatelně nad tempem růstu celé ekonomiky. Poměr zadlužení nefinančních společností k HDP se dostal ze 150 % na více než 200 %. To je asi 20 – 25 procentních bodů nad historickým trendem. Podobná byla situace v zemích, které si následně musely projít procesem bolestivého oddlužení. Příkladem je Španělsko, Thajsko či Japonsko. Vývoj poměru zadlužení k HDP v těchto zemích a v Číně shrnuje následující obrázek:





Dluhový boom v Číně je odrazem vládních stimulačních programů, jejichž základem byly většinou úvěry financující investice do infrastruktury a nemovitostí. Výsledkem jsou nadměrné kapacity a velké množství neprodaných nemovitostí, a to zejména v menších městech. Nejhorší problém najdeme mezi státem vlastněnými společnostmi, které těžily z lehčího přístupu ke státním financím, a implicitními vládními garancemi, které se projevily nižším nákladem půjček.



Jaké je řešení? Vláda by se měla smířit s tím, že v krátkém období bude ekonomický růst nižší, měla by zastavit podporu finančně slabým společnostem, neprosazovat škodlivé praktiky ve správě firem a omezit negativní dopad uzavírání firem na společnost. Tento proces vyžaduje, aby byly jasně identifikovány „zombie“ společnosti a ty, které jsou schopny přežít. Na to je potřeba vytvořit novou instituci, protože mezi státem vlastněnými bankami a korporacemi existují silné vazby.



Řešení problému vyžaduje i rozdělení státních monopolů, a to zejména ve službách, jako jsou telekomunikace a zdravotní péče. Místo nich by měla být podporována konkurence a vznik nových společností. Pokud bude problém předlužení korporátního sektoru řešen rychle, bude možné jej zvládnout. Je pozitivní, že si ho vláda je vědoma a již činí některé potřebné kroky.



Autory jsou Joong Shik Kang a Wojciech S. Maliszewski.



Zdroj: MMF