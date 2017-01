Proč je tak málo miliardářek?

Nový výzkum ukazuje, že zatímco v osmdesátých a devadesátých letech docházelo k rychlému růstu počtu velmi bohatých žen, nyní jejich počet v podstatě stagnuje. Ženy v USA tvoří pouze 16 % z 1 % nejbohatších lidí a během posledního desetiletí se na tom mnoho nezměnilo.



Gabriel Zucman z University of California tvrdí, že „čím více se pohybujeme směrem k lidem s nejvyššími příjmy, tím méně žen nacházíme“. To podle něj ukazuje, že tu existuje „fundamentální forma nerovnosti“. Převážně pánským klubem je i svět miliardářů a milionářů. Počet miliardářek navíc ve srovnání s počtem miliardářů roste jen polovičním tempem a počet dolarových milionářek ve světě dokonce stagnuje, zatímco v případě mužů tento počet roste.



Zdá se tedy, že „diamantový strop“ je rok od roku tvrdší a podle Zucmana jsme stále hodně vzdáleni tomu, aby si muži a ženy byli v této oblasti rovni. Tento vývoj se také liší od změn u nižších příjmových skupin, kde dochází k mnohem rychlejšímu růstu příjmů u žen. Podle společnosti Wealth-X by pozice žen mezi nejbohatšími lidmi byla ještě horší, pokud bychom nebrali v úvahu zděděné bohatství. Na světě totiž existuje celkem 294 dolarových miliardářek a pouze 49 z nich si své bohatství vydělalo samo. Zbytek jej úplně či z velké části získal právě dědictvím.



Co je příčinou toho, že na vrcholu pyramidy bohatství nalézáme tak málo žen? Zakladatelka společnosti Little Pim Julia Pimsleurová tvrdí, že příčinou je diskriminace žen v oblasti vrcholového managementu a rizikového kapitálu. „Nedomnívám se, že by se muži aktivně snažili o diskriminaci žen a mnozí z nich by ve vedení společností rádi viděli více žen. V systému ale určitá diskriminace stále existuje.“ Ženám, které se chtějí dostat na vrchol pyramidy, pak Pimsleurová radí, aby z toho učinily svou prioritu. Podle ní není pravda, že ženy po bohatství netouží tak jako muži. K tomu ovšem chtějí svobodu, flexibilitu a činnost, která má skutečně smysl.



Ne všechny pokusy jsou ale úspěšné. Ve Spojených státech je například velmi známý případ miliardářky Elizabeth Holmesové. Ta založila společnost Theranos, která se zaměřuje na zdravotnické služby. Po nařčení z podvodů ale společnost čelí vážným problémům a čisté bohatství Holmesové se z 4,5 miliardy dolarů propadlo k nule. V USA je nyní nejbohatší ženou Diane Hendricksová, která založila stavební společnost ABC Supply. Její majetek podle odhadů dosahuje 4,9 miliardy dolarů. Na druhém místě figuruje Oprah Winfrey s 3,1 miliardy dolarů.



Autor: Robert Frank



(Zdroj: New York Times)