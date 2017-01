JPMorgan: US břidlice zastaví ropnou rallye

Podle analytiků americké banky JPMorgan Chase američtí břidlicoví producenti ve druhé polovině roku při růstu cen ropy masivněji obnoví svou produkci, což bude limitovat prostor pro pokračování ropné rallye.Podle analytiků ceny ropy kolem 50 USD povedu ve druhé polovině roku k růstu US produkce o cca 200 000 barelů denně. Pokud by se ceny pohybovaly delší dobu kolem 60 USD bude navýšení kolem 600 000 barelů denní produkce. Pokud by ceny zamířily z nějakého důvodu ještě výše, tak by US břidlicová produkce mohla růst až o 1 milión barelů.JPMorgan Chase odhadují, že ropa v roce 2017 bude v průměru na 58 USD s poklesem k 55 SD ve 4Q17 v reakci na akceleraci břidlicové produkce.