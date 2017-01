Čína: Trumpa poženeme klackem, jestli přijde s obchodní válkou

Čínská média v poznámce k přibývající kritice nastupujícího amerického prezidenta Trumpa vůči obchodním praktikám země uvedla, že brány čínského ministerstva obchodu jsou lemovány květinami, ale uvnitř jsou také připravené klacky - obojí čeká na Američany.

Média tímto vyjádřením reagují také na výběr Roberta Lighthizera do pozice šéfa U.S. Trade Department.

Lighthizer je znám svou kritikou praktik čínského obchodu.



Média se také pozastavila nad výběrem Wilbura Rosse do pozice ministra obchodu. Zmíněná dvojice vytvoří "železnou oponu" amerického protekcionalismu v rámci US ekonomického a obchodního týmu.





