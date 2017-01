Deutsche Bank: už třetí urovnání za rok, teď kvůli 17 let starému daňovému úniku

Největší německou banku dohání její minulost. Kvůli daňovému úniku ve výši desítek miliónů dolarů před 17 lety nyní Deutsche Bank americké vládě zaplatí 95 miliónů dolarů. V tiskovém prohlášení to uvedl federální prokurátor.



Banka se k činům z roku 2000, kdy pomocí sítě „krycích“ společností skryla zisky z cenných papírů farmaceutické firmy Bristol-Myers Squib, přiznala. Americké ministerstvo financí slevilo z původně požadované částky 190 miliónů dolarů skoro o polovinu. O případu informovala agentura Reuters.



V souvislosti s německým bankovním domem stojí za zmínku i to, že svůj post po pouhém půl roce opouští Peter Hazlewood, šéf interních vyšetřování Deutsche Bank a prevence proti ekonomické kriminalitě a praní špinavých peněz. Podle agentury Bloomberg to může být pro banku problémem hlavně kvůli tomu, že Hazlewood byl důležitým článkem mezi vedením Deutsche Bank a regulátory.



Jak podotýká agentura Bloomberg, britské a americké úřady stále vyšetřují banku kvůli podezření, že umožnila nelegálně vyvést z Ruska několik miliard dolarů svých klientů. Podle informací agentury Reuters z podzimu by k vyrovnání mohlo dojít v první polovině tohoto roku.



Problémová německá banka však už je z nejhoršího venku. Těsně před štědrým dnem se dohodla s americkými úřady na urovnání ohledně pochybení banky při prodeji hypotečních cenných papírů v období před velkou finanční krizí v roce 2008. Vyrovnání i náhrada škody dohromady banku vyjde na 7,2 miliardy dolarů, tedy skoro dvakrát nižší částku, než byla původně požadovaná suma 14 miliard dolarů (psali jsme ZDE).



Deutsche Bank se v roce 2016 také vyrovnala s klienty, kteří ji obvinili z manipulace futures na stříbro a zlato. Dohromady to stálo 98 miliónů dolarů (více ZDE).