MF netrefilo odhad rozpočtu 2016 jen o 130 mld. Kč - jak je to možné?

Naopak odhad výdajů MF byl ve s rovnání s jejich reálnou hodnotou vyšší o 30 mld., když například úroky a ostatní finanční výdaje byly nižší o 12 mld. korun a transfery podnikům o 8 mld.

Státní rozpočet v roce 2017 podle našeho odhadu dosáhne mírného deficitu 30 mld. korun. Přestože MF ve svém výhledu počítá se schodkem státního rozpočtu o velikosti 60 mld. korun, tak vzhledem k následujícím důvodům se domníváme, že finální schodek bude nižší.

1) MF počítalo ve své makroekonomické predikci, na základě které byl postaven státní rozpočet pro rok 2017, s růstem HDP na úrovni 2,4%. Vzhledem k příznivému ekonomickému vývoji nicméně vidíme vysokou pravděpodobnost, že růst HDP bude vyšší, cca 2,8%, a bude tak působit ve směru vyšších daňových příjmů. Ve směru vyšších daňových příjmu ve srovnání s odhadem MF pak bude působit také pravděpodobně vyšší HDP deflátor. MF při sestavování státního rozpočtu počítalo s jeho růstem 1,1% v 2017. Nicméně vzhledem k rostoucím inflačním tlakům v ekonomice očekáváme, že jeho růst dosáhne 1,2%.





2) Jak ukazuje vývoj v minulých 4 letech, tak prvotní odhad schodku státního rozpočtu MF byl vyšší než jeho finální hodnota (Graf 1, červená křivka). Od roku 2010 byl rozdíl finální hodnoty státního rozpočtu od schváleného rozpočtu v daném roce do určité míry určen přesností, s jakou MF predikovalo kapitálové výdaje (investice) a příjmy z EU fondů v daném roce, a určitého konstantního rozdílu. Pokud bychom tedy současnou predikci kapitálových výdajů a očekávaných příjmů z EU pro rok 2017 očistili o jejich průměrné podhodnocení z minulých let, potom by se saldo státního rozpočtu přiblížilo k -30 mld. korun.

Nicméně nečekáme, že by státní rozpočet v roce 2017 dosáhl výraznějšího přebytku podobně jako v 2016, vzhledem k očekávanému poklesu příjmů z EU fondů. Naopak blížící se parlamentním volby a nabíhající investice představují riziko ve směru ještě vyššího schodku.