Minutes Fedu - obavy o přehřátí ekonomiky a inflace kvůli Trumpově fiskální stimulaci

Ze včerejších minutes Fedu je patrné, že se představitelé více přeorientovali na jestřábí tón. Přibližně polovina z nich očekává, že by skutečný růst ekonomiky mohl překonat jejich odhady a stejné platí pro inflaci . My již víme, že zasedání nakonec vyústilo v oznámení očekávaných tří zvýšení sazeb v roce 2017. Za více jestřábím pohledem je jednoznačně zvolení Donalda Trumpa. Jeho zvolení a předvolební rétorika vzbudila i v americké centrální bance očekávání vyšších vládních investic , snižování daní a deregulace podnikání. Vše zmíněné by mělo podpořit růst ekonomiky inflace . Vzniká tak obava z přehřátí ekonomiky