Senátoři mají Senát jako melouch! Dělají dvě práce a nestíhají

Většina senátorů má ještě druhou práci a o zákonech často nestíhají hlasovat, píše dnešní MF Dnes. Senátoři provozují lékařské nebo právní praxe, jako starostové řídí města a – s trochou nadsázky – ve volném čase jezdí dělat senátory.

Jak zjistil deník, tři čtvrtiny z osmdesátky současných senátorů mají kromě služby voličům ještě jinou práci. A také slušné přivýdělky ke svému základnímu senátnímu platu 71 tisíc korun měsíčně. Absencí při jednání Senátu přibývá.

Luxusu dvou platů za méně práce si užívá i senátor Jiří Čunek (KDU-ČSL). A nehodlá to měnit. "Naprosto každý uzná, že je lepší brát dva platy než jeden. Občan, který by si říkal, že jeden plat beru neoprávněně, by mě jistě nevolil,“ řekl Čunek MF Dnes. Za to, že je ještě zlínským hejtmanem dostává dalších 84 tisíc korun měsíčně.

Zasedání Senátu se obvykle konají zhruba jednou měsíčně. Přesto senátoři v průměru chybějí na celé čtvrtině hlasování. Rekordmani však hlasují třeba jen jednou ze čtyř případů. Senátoři přitom ze zákona dostávají stejné náhrady jako poslanci. Mohou tak mít asistenty, stát jim platí i chod jejich kanceláře v regionu, kde by měli přijímat voliče.

Ačkoliv absentéři do Prahy nemusí cestovat tak často jako jejich kolegové, i tak čerpají stejné cestovní náhrady. Jsou totiž paušální a senátoři je dostanou přímo na účet stejně jako plat – ročně dělají až půl milionu.

Podle senátora Libora Michálka se v minulosti jeden jeho kolega tři měsíce vůbec neukázal. Ale protože byl z Moravy, na cestovní náhrady měl stále nárok. Za zmíněný čtvrtrok si tak vydělal přes devadesát tisíc korun. "Navrhoval jsem, aby cestovní náhrady byly vázány na účast na plénu, ale kolegové to shodili,“ řekl Michálek MF Dnes.